Sokan nem tudják: ezekre az ételekre és italokra figyeljünk a nyári hőségben

Bakk Brigitta, a Flora dietetikusa osztja meg tanácsait, hogyan őrizhetjük meg egészségünket a forró napokon.

A hőség mindenkit megvisel

A nyári hőhullámok idején gyakran csökken a vérnyomás, miközben a pulzus felgyorsul – ez különösen megterheli a szívet. Erősödhetnek a migrénes panaszok, romolhat a koncentráció, lassulhat a reakcióidő. Előfordulhat alvászavar és kimerültség is, ami növeli a betegségek kockázatát.

A leginkább veszélyeztetettek:

krónikus betegek (pl. cukorbetegek, vesebetegek, magas vérnyomással élők)

idősek

kisgyermekek

várandósok

Ugyanakkor teljesen egészséges embereknél is jelentkezhetnek hőséggel összefüggő panaszok. Bár ez többnyire nem ad okot komoly aggodalomra, ilyenkor különösen fontos tudatosan megválasztani az ételeket és italokat.

Folyadékbevitel – nemcsak a mennyiség, a minőség is számít

Melegben elengedhetetlen a megfelelő hidratálás – főként szív- és érrendszeri betegség esetén. Régen a szívbetegeknek folyadékmegszorítást javasoltak, de ma már tudjuk, hogy ez tévhit: a vízfogyasztás létfontosságú.

Ami viszont valóban számít, az a sóbevitel mérséklése. A só vizet köt meg a szervezetben, ezáltal emelheti a vérnyomást. A WHO napi ajánlása 5 gramm (kb. egy teáskanál), míg a magyar átlag ennek akár háromszorosa is lehet. A fő „sóbombák” nem a sószóróból, hanem az ipari élelmiszerekből érkeznek: kenyerekből, felvágottakból, konzervekből, sajtokból.

Tipp:

Só helyett használjunk friss zöldfűszereket, citromot, lime-ot.

Ellenőrizzük az ásványvizek nátriumtartalmát (1 g nátrium ≈ 2,5 g só).

Izotóniás ital csak intenzív sport vagy nagy izzadás esetén indokolt.

Ne várjuk meg, míg szomjasak leszünk – osszuk el egyenletesen a folyadékfogyasztást a nap folyamán.

Vörösbor, margarin, avokádó – tények és tévhitek

Sokan hiszik, hogy a vörösbor jót tesz a szívnek a benne lévő rezveratrol miatt. Való igaz, hogy ez az antioxidáns értékes, de az alkohol káros hatásai bőven felülírják a pozitívumot. Jobb választás a szőlőhéj vagy szőlőmag fogyasztása alkoholmentes formában.

A margarinnal kapcsolatban is él egy régi tévhit, miszerint tele van transzzsírokkal. A modern, jó minőségű margarinok – például a Flora Original – már kifejezetten szívbarát növényi olajokból készülnek, értékes omega-3 és omega-6 zsírsavakat és vitaminokat tartalmaznak.