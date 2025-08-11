augusztus 11., hétfő

Legyünk észnél

1 órája

Sokan nem tudják: ezekre az ételekre és italokra figyeljünk a nyári hőségben

A kánikula komoly terhet ró a szív- és érrendszerre, ezért nem elég csupán a folyadékpótlásra figyelni – az is fontos, hogy mit, mikor és milyen minőségben fogyasztunk.

Bama.hu
Sokan nem tudják: ezekre az ételekre és italokra figyeljünk a nyári hőségben

Bakk Brigitta, a Flora dietetikusa osztja meg tanácsait, hogyan őrizhetjük meg egészségünket a forró napokon.

A hőség mindenkit megvisel

A nyári hőhullámok idején gyakran csökken a vérnyomás, miközben a pulzus felgyorsul – ez különösen megterheli a szívet. Erősödhetnek a migrénes panaszok, romolhat a koncentráció, lassulhat a reakcióidő. Előfordulhat alvászavar és kimerültség is, ami növeli a betegségek kockázatát.

A leginkább veszélyeztetettek:

  • krónikus betegek (pl. cukorbetegek, vesebetegek, magas vérnyomással élők)
  • idősek
  • kisgyermekek
  • várandósok

Ugyanakkor teljesen egészséges embereknél is jelentkezhetnek hőséggel összefüggő panaszok. Bár ez többnyire nem ad okot komoly aggodalomra, ilyenkor különösen fontos tudatosan megválasztani az ételeket és italokat.

Folyadékbevitel – nemcsak a mennyiség, a minőség is számít

Melegben elengedhetetlen a megfelelő hidratálás – főként szív- és érrendszeri betegség esetén. Régen a szívbetegeknek folyadékmegszorítást javasoltak, de ma már tudjuk, hogy ez tévhit: a vízfogyasztás létfontosságú.

Ami viszont valóban számít, az a sóbevitel mérséklése. A só vizet köt meg a szervezetben, ezáltal emelheti a vérnyomást. A WHO napi ajánlása 5 gramm (kb. egy teáskanál), míg a magyar átlag ennek akár háromszorosa is lehet. A fő „sóbombák” nem a sószóróból, hanem az ipari élelmiszerekből érkeznek: kenyerekből, felvágottakból, konzervekből, sajtokból.

Tipp:

  • Só helyett használjunk friss zöldfűszereket, citromot, lime-ot.
  • Ellenőrizzük az ásványvizek nátriumtartalmát (1 g nátrium ≈ 2,5 g só).
  • Izotóniás ital csak intenzív sport vagy nagy izzadás esetén indokolt.
  • Ne várjuk meg, míg szomjasak leszünk – osszuk el egyenletesen a folyadékfogyasztást a nap folyamán.

Vörösbor, margarin, avokádó – tények és tévhitek

Sokan hiszik, hogy a vörösbor jót tesz a szívnek a benne lévő rezveratrol miatt. Való igaz, hogy ez az antioxidáns értékes, de az alkohol káros hatásai bőven felülírják a pozitívumot. Jobb választás a szőlőhéj vagy szőlőmag fogyasztása alkoholmentes formában.

A margarinnal kapcsolatban is él egy régi tévhit, miszerint tele van transzzsírokkal. A modern, jó minőségű margarinok – például a Flora Original – már kifejezetten szívbarát növényi olajokból készülnek, értékes omega-3 és omega-6 zsírsavakat és vitaminokat tartalmaznak.

Nyáron érdemes előnyben részesíteni a káliumban és magnéziumban gazdag ételeket (banán, avokádó, olajos magvak, zöldségek), amelyek támogatják a szívizom működését, a vérnyomás szabályozását és a szívritmus egyensúlyát.

Melegben a diéta is másképp működik

A ketogén, az időszakos böjt és más divatos étrendek nyáron is népszerűek, de a szélsőséges diéták hőségben különösen megterhelők lehetnek. Ilyenkor a szervezet hőszabályozása nagyobb energiát igényel, és a szigorú étkezési korlátok plusz stresszt jelenthetnek.

A nyári étrend legyen könnyű, hidratáló és tápanyagban gazdag:

  • Reggeli: tojás, teljes kiőrlésű kenyér, friss zöldségek
  • Ebéd: zöldségleves, saláta, grillezett húsok
  • Vacsora: hideg krémleves, saláta, friss gyümölcs

Kerüljük a túl zsíros ételeket, és részesítsük előnyben a szívbarát, omega-zsírsavakat tartalmazó margarinokat.

Lényeg: A hőség nemcsak a közérzetünket, hanem a szívünk működését is próbára teszi. A tudatos, könnyű, szívbarát táplálkozás igazi felüdülést adhat a testnek – és segíthet, hogy a nyári napokat egészségesen élvezzük.

 

