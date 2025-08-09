Így buliztunk Pécsen a Sörházban – előkerültek a legendás képek 2009-ből! (GALÉRIA)

A zene dübörgött, a tánctér tele volt ismerős arcokkal, és a korsók sosem maradtak sokáig üresen. A régi Sörház sajátos, téglaboltozatos hangulata és a közeli baráti társaságok nevetése tette felejthetetlenné az estét. Ezeken a képeken újra átélhetjük, hogyan mulattunk a karácsonyi ünnepek előtti buliban, amikor Pécs városa még a régi ritmusra lüktetett.