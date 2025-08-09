1 órája
Így buliztunk Pécsen a Sörházban – előkerültek a legendás képek 2009-ből! (GALÉRIA)
A 2000-es évek végének pezsgő pécsi éjszakái újra életre kelnek! Ezúttal a Sörház 2009 decemberi bulijának képeit poroltuk le, hogy megmutassuk, milyen volt, amikor a város fiatalsága még a téli hideg ellenére is hajnalig ropta a táncot a pincefalak között.
Így buliztunk Pécsen a Sörházban – előkerültek a legendás képek 2009-ből!
Forrás: bama.hu
A zene dübörgött, a tánctér tele volt ismerős arcokkal, és a korsók sosem maradtak sokáig üresen. A régi Sörház sajátos, téglaboltozatos hangulata és a közeli baráti társaságok nevetése tette felejthetetlenné az estét. Ezeken a képeken újra átélhetjük, hogyan mulattunk a karácsonyi ünnepek előtti buliban, amikor Pécs városa még a régi ritmusra lüktetett.
Íme az újabb bulifotók a 2009-es évek Sörházban töltött esték partihangulatáról
