Ez volt a fiatalságunk: a 2010-es Sörház-bulik képei mindent visznek (GALÉRIA)

A pécsi Sörház a város egyik legismertebb és legrégebb óta működő szórakozóhelye, mely máig az egyetemisták körében nagy népszerűségnek örvend. A klub Egyetemváros szívében, a Sörgyár közvetlen közelében helyezkedik el, ami különösen vonzóvá teszi az éjszakai élet kedvelőinek.

Bulihangulat a Sörház falai közöt 2010-ben.

A Sörház feledhetetlen pillanatait tükrözi retró fotógalériánk

A 2010-es évek elején számos hangulatos buli, tematikus és retró est került a programok közé a Sörházban, péntek esténként a legjobb hip-hop és R&B dalok kerültek elő – különösen nagy sikert arattak a fiatalok körében. A club zenei arzenálja mindig is széles volt: pop, R&B, house, latin, elektronikus ütemek, retró slágerek és mainstream dallamok egyaránt helyet kaptak. Nem maradhattak el a szilveszteri partik sem.

A rezidens DJ-k a mély, pincés helyszín hangulatát is maximálisan kihasználták, amikor este megnyitották a kapukat, és hajnalig kitartó bulit kínáltak a közönségnek.

