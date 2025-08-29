augusztus 29., péntek

Siker

37 perce

Szenzáció: villányi étterem a világ legjobbjai között!

Címkék#michelin#borászat#étterem

Kiemelkedő hazai, baranyai siker született a közelmúltban.

Bama.hu

A villányi Sauska 48 bekerült a MICHELIN Guide toplistájára, amely a világ 18 legjobb borászat-éttermét válogatta össze. A patinás francia gasztrokalauz különös figyelemmel kereste azokat a helyeket, ahol a bor, a táj és a konyha élménye összefonódik – és a listán egyetlen magyarként a baranyai étterem kapott helyet.

Forrás: Sauska

A Sauska 48 olyan neves gasztrohelyek társaságába került, mint a Bordeaux-i La Grand’Vigne, az olasz Borgo Sant’Anna, vagy éppen a spanyol Refectorio. A rangsorban összesen két francia, két olasz, két spanyol, két portugál, két argentin, két mexikói, két kaliforniai, valamint egy-egy osztrák, svájci és liechtensteini étterem szerepel.

A MICHELIN ismertetője kiemeli a villányi dűlők és a természet közelségét, valamint azt a különleges élményt, hogy a vendégek a Sauska villányi bora mellett a tokaji borászat teljes kínálatát is kóstolhatják – a pezsgőtől egészen a tokaji aszúig. Mindezt Bicsár Attila séf rusztikus, mégis modern konyhája kíséri, amely a magyar házi ízekből merít, például a káposztás tészta újragondolt változatával.

Ezzel Villány és egész Baranya felkerült a világ gasztronómiai térképére – a Sauska 48 immár hivatalosan is a világ legjobbjai között szerepel.

Forrás: MICHELIN Guide

 

