A csendes gyilkos - így ismerd fel a szívroham tüneteit, mielőtt túl késő lenne

Van egy úgynevezett csendes formája, amikor néma az infarktus. Az esetek durván 15-20%-a is lehet, amikor nincs is tünet, vagy annyira atípusos a tünet, hogy mi, szakemberek is csak utólag jövünk rá. Itt egy kis émelygés, hányinger lehet, amelyek gyomorrontásos vagy influenzás tünetekre hasonlítanak, ezért gyakran összetévesztik a betegek.