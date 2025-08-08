Papírcsónakok és vízcseppek – szökőkutas pillanatok fotóinkon, Pécstől Szigetvárig (GALÉRIA)

Igazi oázist jelent egy-egy szökőkút, legyen az apró csobogó vagy megtermett, elegáns szobrászati értékkel bíró képződmény. A gyerekek előszeretettel játszanak a környezetükben, nem volt ez másképp e sorok írója számára sem. No, persze, engem sosem engedtek a szüleim megmártózni a gyanús, klóros vizekben, azonban apró papírcsónakokat, műanyag állatfigurákat és faleveleket jómagam is lelkesen úsztattam a Jókai tér patakot idéző szökőkútjában. Az egyik legismertebb szökőkút talán a Zsolnay-kút Pécsen, azonban más idilli helyszínek is akadnak a környéken, mutatunk róluk retro fotókat!

„Zöldnap” alkalmából összegyűlt diáktársaság pózolt vidáman Laufer László kamerájának a Séta téri szökőkútnál.

Fotó: Laufer László

Apró, városi oázist jelent egy-egy szökőkút

Ám nem szükséges gyermeknek lennünk ahhoz, hogy a vízcsobogás közelében keressünk megnyugvást. A Séta téri látványos szökőkút évtizedek óta kedvelt találka- és randevúhely, a diákoktól kezdve a nyugdíjasokig minden korosztály szívesen pihen meg az ott elhelyezett padokon. Laufer László felvételei néhány ilyen pillanatot örökítettek meg nemcsak Pécsen, hanem szerte Baranyában, egy-egy kút környékén, ahol persze vidám, tréfás pillanatokból sem volt hiány.