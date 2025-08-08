1 órája
Papírcsónakok és vízcseppek – szökőkutas pillanatok fotóinkon, Pécstől Szigetvárig (GALÉRIA)
Nem téved nagyot, aki úgy véli, Baranyától nem áll távol a mediterrán atmoszféra. Ezt a hangulatot pedig a számos köztéri szökőkút is erősíti. Múltidéző összeállításunk ezúttal Laufer László által szökőkutak közelében elkapott pillanatokat mutat be.
„A Zsolnay-kút négy ökörszája vizet csurgat a kánikulába” – írta Pákolitz István. Laufer László pedig elkapta a pillanatot (1987)
Fotó: Laufer László
Igazi oázist jelent egy-egy szökőkút, legyen az apró csobogó vagy megtermett, elegáns szobrászati értékkel bíró képződmény. A gyerekek előszeretettel játszanak a környezetükben, nem volt ez másképp e sorok írója számára sem. No, persze, engem sosem engedtek a szüleim megmártózni a gyanús, klóros vizekben, azonban apró papírcsónakokat, műanyag állatfigurákat és faleveleket jómagam is lelkesen úsztattam a Jókai tér patakot idéző szökőkútjában. Az egyik legismertebb szökőkút talán a Zsolnay-kút Pécsen, azonban más idilli helyszínek is akadnak a környéken, mutatunk róluk retro fotókat!
Apró, városi oázist jelent egy-egy szökőkút
Ám nem szükséges gyermeknek lennünk ahhoz, hogy a vízcsobogás közelében keressünk megnyugvást. A Séta téri látványos szökőkút évtizedek óta kedvelt találka- és randevúhely, a diákoktól kezdve a nyugdíjasokig minden korosztály szívesen pihen meg az ott elhelyezett padokon. Laufer László felvételei néhány ilyen pillanatot örökítettek meg nemcsak Pécsen, hanem szerte Baranyában, egy-egy kút környékén, ahol persze vidám, tréfás pillanatokból sem volt hiány.
Érdekességet jelent a felvételek között Szent Rókus szobra, akit kutyájával ábrázolt Veres Kálmán képzőművész a Dévényi Sándor építész közreműködésével a szent nevét viselő szigetvári templomnál készült, apró vízfolyás mellett. Természetesen nem maradhat el a jól elkapott pillanat a Zsolnay-kútról és egyik ifjú látogatójáról sem. Az ikonikus, művészi helyszín Pákolitz Istvánt olyannyira megihlette, hogy külön költeményben állított emléket a kánikulába vizet és békét csurgató négy ökörszájnak.
Csobogó emlékek – a baranyai kutak mesélnekFotók: Laufer László