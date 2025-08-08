augusztus 8., péntek

László névnap

28°
+33
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nosztalgia: A városokban is éltet a víz

1 órája

Papírcsónakok és vízcseppek – szökőkutas pillanatok fotóinkon, Pécstől Szigetvárig (GALÉRIA)

Címkék#Laufer László#szökőkút#nosztalgia

Nem téved nagyot, aki úgy véli, Baranyától nem áll távol a mediterrán atmoszféra. Ezt a hangulatot pedig a számos köztéri szökőkút is erősíti. Múltidéző összeállításunk ezúttal Laufer László által szökőkutak közelében elkapott pillanatokat mutat be.

Mohay Réka
Papírcsónakok és vízcseppek – szökőkutas pillanatok fotóinkon, Pécstől Szigetvárig (GALÉRIA)

„A Zsolnay-kút négy ökörszája vizet csurgat a kánikulába” – írta Pákolitz István. Laufer László pedig elkapta a pillanatot (1987)

Fotó: Laufer László

Igazi oázist jelent egy-egy szökőkút, legyen az apró csobogó vagy megtermett, elegáns szobrászati értékkel bíró képződmény. A gyerekek előszeretettel játszanak a környezetükben, nem volt ez másképp e sorok írója számára sem. No, persze, engem sosem engedtek a szüleim megmártózni a gyanús, klóros vizekben, azonban apró papírcsónakokat, műanyag állatfigurákat és faleveleket jómagam is lelkesen úsztattam a Jókai tér patakot idéző szökőkútjában. Az egyik legismertebb szökőkút talán a Zsolnay-kút Pécsen, azonban más idilli helyszínek is akadnak a környéken, mutatunk róluk retro fotókat!

A Séta téri szökőkút egy régi felvételen
„Zöldnap” alkalmából összegyűlt diáktársaság pózolt vidáman Laufer László kamerájának a Séta téri szökőkútnál.
Fotó: Laufer László

Apró, városi oázist jelent egy-egy szökőkút

Ám nem szükséges gyermeknek lennünk ahhoz, hogy a vízcsobogás közelében keressünk megnyugvást. A Séta téri látványos szökőkút évtizedek óta kedvelt találka- és randevúhely, a diákoktól kezdve a nyugdíjasokig minden korosztály szívesen pihen meg az ott elhelyezett padokon. Laufer László felvételei néhány ilyen pillanatot örökítettek meg nemcsak Pécsen, hanem szerte Baranyában, egy-egy kút környékén, ahol persze vidám, tréfás pillanatokból sem volt hiány. 

Érdekességet jelent a felvételek között Szent Rókus szobra, akit kutyájával ábrázolt Veres Kálmán képzőművész a Dévényi Sándor építész közreműködésével a szent nevét viselő szigetvári templomnál készült, apró vízfolyás mellett. Természetesen nem maradhat el a jól elkapott pillanat a Zsolnay-kútról és egyik ifjú látogatójáról sem. Az ikonikus, művészi helyszín Pákolitz Istvánt olyannyira megihlette, hogy külön költeményben állított emléket a kánikulába vizet és békét csurgató négy ökörszájnak.

Csobogó emlékek – a baranyai kutak mesélnek

Fotók: Laufer László

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu