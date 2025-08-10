Testvérek harca: vajon befolyásolja a születési sorrend, hogy ki az okosabb?

Szinte minden családban felmerült már a kérdés: vajon melyik testvér az okosabb? A nagy tesó, aki mindig parancsolgatott? A középső, aki megtanulta, hogyan lavírozzon? Vagy a legkisebb, aki bájával mindenkit levesz a lábáról? Erről megjelent egy tanulmány, amely állást foglal a kérdésben. Beleástuk magunkat a témába, és neveléskutatót kérdeztük arról, hogy tényleg számít-e a születési sorrend.

Befolyásolja a születési sorrend, hogy ki az okosabb? - Fotó: PeopleImages.com - Yuri A / Forrás: Shutterstock

A Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) tudományos folyóiratban megjelent egy nagy volumenű tanulmány, amely három ország (USA, Nagy-Britannia, Németország) több mint 20.000 résztvevőjének adatait vizsgálta. A kutatás eredménye szerint a legidősebb testvér a legokosabb a családban, bár a különbség nagyon csekély a többiekhez képest. A személyiségjegyek, így a lelkiismeretesség, őszinteség, vagy nyitottság vizsgálatánál nem tapasztaltak változást.

A születési sorrend vagy a nevelés a döntő?

Valóban az első szülött gyermekeknek a kiváltsága lenne a magasabb intelligencia, vagy ez az egész a nevelésből adódik? Szakembert kérdeztünk a témában.

Tényleg azt látjuk tendenciájában, hogy az elsőszülöttek sokszor sokkal céltudatosabbak, sokkal maximalikstábbak, sokkal szabálykövetőbbek. Azt, hogy az elsőszülöttek intellektuálisan jobbak-e, ezt, úgy gondolom, nagyon sok kutatás nem támasztja alá, mert a környezetnek, körülményeknek nagyon nagy hatása van.

– fogalmazott Pécsi Rita, neveléskutató.

A szakértő hozzátette, hogy az is körülménynek számít, ha valaki elsőszülött gyermekként jön a világra, így a szülői neveltetés is sokkal másabb az ő esetükben. Ekkor a szülők szeretnének mindent megadni neki és gyakran feszélyezve érzik magukat, hogy mindent jól csináljanak első gyermekük neveltetésével kapcsolatban. Ugyanakkor ez a jelenség már nem minden esetben ismétlődik meg a későbbi gyerekeknél.

A középső gyerekeknél, a helyzetéből fakadnak jó és nehéz dolgok is, például féltékenység, szabályszegés, lázadás és egy érzelmi megbántottság. De ő az, aki szociálisan nyitottabb, jobban alkalmazkodik és harmóniateremtőbb. Nagyon fontos, hogy ne bélyegezzük meg a gyermekeket.

– folytatta Pécsi Rita.