Ha a törölköző alá teszed, azonnal láthatatlan lesz! – Így védik a telefonjukat és pénzüket a baranyai strandolók

Az úgynevezett törölközőszéf a legendás magyar lopásgátló találmány, amikor a strandoló egyszerűen letakarja a táskáját egy törölközővel, és megnyugszik, hogy az értékek innentől biztonságban vannak. Mintha a textil valami láthatatlan pajzs lenne.

Fotó: Szakony Attila

– Gyerekkoromban a családommal gyakran jártunk a Balatonra, és a harkányi strandra is. Mindig láttam a szüleimtől, hogy mielőtt bementünk a vízbe, mindent gondosan letakartak a strandtörölközőkkel. Persze, a telefonokat akkor még nem kellett félteni, a legnagyobb érték a készpénz és a kocsikulcs volt. Azóta ez annyira berögzült, hogy felnőttként én is mindig ezt csinálom – fogalmazott olvasónk.

Törölközőszéf továbbgondolva

Ugyan a törölközőszéf továbbra is népszerű a fürdőzők körében, a baranyai strandokon is egyre több kreatív megoldással találkozni. A strandolók egyre vadabb módszerekkel próbálják elrejteni a készpénzt, bankkártyát, telefont. Van, aki a pénzét egy üres naptejflakonba teszi, arra gondolva, hogy ezt úgyse nyitná ki egy tolvaj. Aztán ott a hajgumi- és papucsszéf. Vannak, akik egy nagyobb hajgumi belsejébe hajtogatják a bankjegyeket, vagy a strandpapucsot felvágva, annak a talpában rejtegetik a kulcsot.

A legmegdöbbentőbb megoldás azonban az, aki egy pelenkát használ rejtekhelynek. Úgy, hogy a telefon és a pénztárca bekerül egy eldobható pelenkába, majd a táska aljára. A módszer előnye, hogy valószínűleg kevés tolvaj akar belenézni egy használt pelenkába.

A valóság persze az, hogy ezek a trükkök nem adnak teljes védelmet. A legbiztosabb módszer még mindig az értékmegőrző használata. Mégis, a kreatív rejtekhelyek valahogy hozzátartoznak a magyar strandélményhez.