Miért nem néznek már tévét a fiatalok? – a pécsi médiakutató válaszol

„Ezek a mai fiatalok..." - hangozott már el sokszor ez a rosszalló hangvételű mondat, legyen szó a telefonhasználatról, 2025 legnépszerűbb TikTok-trendjeinek követéséről, vagy akár egy olyan szlengekkel teli nyelvezetről, amit nem biztos, hogy elsőre megértünk. Ezért viszont nem lehet okolni a Z generációs fiatalokat, hiszen nekik ez a normális.

A Z generáció elsődleges szórakozási platformja a TikTok. Fotó: Luiza Kamalova / Forrás: Shutterstock

Miért nem néz már tévét a Z generáció?

A Z generáció, vagyis az 1995 és 2009 között született fiatalok, teljesen új alapokra helyezték a médiafogyasztás fogalmát. Ők az úgynevezett digitális bennszülöttek, akiknek természetes, hogy egyetlen kattintással elérhetnek bármilyen információt és a figyelmük is sokkal gyorsabban alábbhagy egy hosszabb tartalommal kapcsolatban. Ezért számos olyan tárgy és szolgáltatás feleslegessé válik a mindennapi életükben, amelyeket a korábbi generációk tagjai előszeretettel használnak. Ilyenek a boltokban történő vásárlás, az újságolvasás, a postai levelek küldése vagy legfőképpen a lineáris televízió használata.

Ők nagyrészt a túlkínálatot, az időbeli fogyasztásnak a változatosságát, az ingergazdagságot szokták meg. Fontos tényező, hogy nem kell várni, mindent azonnal meg lehet szerezni. A lineáris televíziózás a Z generációtól nagyon távoli, hiszen ahhoz szoktak hozzá, hogy a média igazodik az ő elvárásaikhoz.

- fogalmazott Dr. Guld Ádám, médiakutató.

A PTE egyetemi docense kiemelte, hogy számos olyan csatorna alakult ki az elmúlt évek során, amelyeket többségben a Z generációs fiatalok használnak.

A Z generáció elsőként hódítja meg a streaming platformokat és ez lehetőséget ad arra, hogy a szimpatikus tartalmakat pont abban az időpontban fogyasszák, amikor az nekik kellemes.

A szakember hangsúlyozta, hogy a legtöbb platform a Z generációs fiatalok figyelméért küzd, ezért a tartalmak egyre rövidebben és egyre látványosabbak. Ez pedig hosszútávon nem szerencsés, hiszen ez által a fiatalok koncentrációs képessége is jóval gyengébb lesz. A Z generációt követő alfák még nagyon fiatalok, így túl sok kutatás nem foglalkozik az ő médiafogyasztási szokásukkal, viszont a figyelemhiány náluk fokozottabban érzékelhető.