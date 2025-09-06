Agyad eldobod, olyan frizurák, eszed veszted, olyan ruhák – ilyenek voltak a bulik a TK-ban! (GALÉRIA!)

Az egyetemi bulik minden este ugyanúgy indultak: először félórás küzdelem a tükör előtt, hogy a műszálas felső ne tapadjon túl szorosan, a melír pedig pontosan ugyanabba az irányba álljon, ahová tegnap is. Aztán jött a nagy bevonulás, ahol a stroboszkóp fénye úgy villogott, mintha a villanyszerelő gyakornok kapcsolgatná szórakozásból.

A zenei repertoár nagyjából tíz szám köré épült, de azokat minden este újra és újra előadták, mintha sosem hallottuk volna őket. Shaggy „It Wasn’t Me”-je már a bejáratnál felcsendült, így mindenki biztos lehetett benne, hogy rossz kifogásokra mindig lesz zenei aláfestés. Jennifer Lopez „Love Don’t Cost a Thing”-je alatt pedig olyan átéléssel táncoltunk, mintha valóban nem a menzán spóroltuk volna meg a belépőt. A magyar frontot a Bon-Bon „Valami Amerika” című örökbecsűje képviselte, amitől a tánctér úgy pezsgett, mintha valaki bejelentette volna: elfogyott a csapolt sör.

Ma már mosolyogva lapozgatjuk a régi fotókat, ahol a nadrág dereka veszélyesen a térd közelében tanyázott, és a hajformák inkább a geológia különös képződményeire emlékeztettek. De akkoriban mindez a „cool” definíciója volt. Pécs akkoriban nemcsak az egyetemisták városa volt, hanem a divat és a zene legnagyobb laboratóriuma is – ahol a kísérletek eredményei jobbára hordhatatlanok és hallgathatatlanok voltak, mégis: imádtuk minden pillanatát.