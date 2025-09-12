Figyelem! Napokra leáll az egyik legnagyobb hazai bank – százezrek bankolása kerülhet veszélybe

Az OTP Bank bejelentette, hogy szeptember második felében öt napra tervez karbantartásokat, amelyek négy napon át egymás után következnek majd. Ennek következtében banki leállásra számíthatnak az ügyfelek, ami során több fontos szolgáltatás, így az internetbank, mobilapplikáció és bizonyos bankkártyás tranzakciók is szünetelni fognak.

Jobb előre felkészülni a banki leállásra. Fotó: PeopleImages / Forrás: Shutterstock

Melyik napokon kell a banki leállásra számítani?

Hivatalos weboldalán adott ki tájékoztatást az OTP Bank a leállás részleteiről, ezek alapján a pénzintézet ügyfeleinek jobb előre felkészülni, hogy elkerüljék a kellemetlenségeket.

2025. szeptember 22.

Fejlesztési okokból 2025. szeptember 22-én 0 órától reggel 8 óráig a következő szolgáltatások nem, vagy csak részlegesen lesznek elérhetőek:

internet- és mobilbank,

OTPdirekt,

online termékigénylés (folyószámla, személyi kölcsön, áruhitel, értékpapírszámla),

a lakossági hiteligénylésekhez kapcsolódó szolgáltatások,

az OTP Bank offline és online fizetési termináljain nem lehet tranzakciót végezni, illetve az OTP Bank logós kártyákkal nem lehet fizetni és készpénzt felvenni,

eBIZ szolgáltatás,

Electra alkalmazás,

SmartBróker alkalmazás,

Vámpénztári rendszer.

2025. szeptember 21.

Fejlesztési okokból 2025. szeptember 21-én 0 órától 16 óráig a következő szolgáltatások nem lesznek elérhetőek az internet- és a mobilbankban:

számlatörténet,

bankon kívüli deviza utalás,

egyedi számlakedvezmények lekérdezése,

folyószámlahitelhez kapcsolódó szolgáltatások,

gépkocsi nyeremény betétekhez kapcsolódó funkciók.

2025. szeptember 20-21.

Fejlesztési okokból 2025. szeptember 20-án 22 órától 2025. szeptember 21-én hajnali 1:30-ig az OTP Bank telefonos ügyfélszolgálatán, valamint az internetbankon és a mobilbankon nyújtott szolgáltatások illetve az OTPdirekt által nyújtott szolgáltatások részlegesen lesznek elérhetőek.

2025. szeptember 20.

Fejlesztési okokból 2025. szeptember 20-án 20 órától 21 óráig a következő hiteltermékek online igénylésére nem lesz lehetőség:

személyi kölcsön,

hitelkártya,

folyószámlahitel,

és az online áruhitel.

2025. szeptember 19.

Fejlesztési okokból 2025. szeptember 19-én 20 órától 24 óráig a következő szolgáltatások nem lesznek elérhetőek:

az aktuális hitelszámlaegyenlegek az internetbankban és a mobilbankban,

illetve nem lesz lehetőség a Hitelkártya Részletfizetési szolgáltatás igénybevételére.

Ajánlott felkészülni a leállásra és a tranzakciókat, hitelügyintézéseket, vásárlásokat a jelzett időszakokon kívülre időzíteni.