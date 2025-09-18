szeptember 18., csütörtök

Bor-barangolás Baranyában: több pincét is meglátogatnak!

Sok szeretettel várják az érdeklődőket a hagyományos borkóstolóra.

Tóth Dávid
Roppanós finom szőlő, és az ebből készült finom borok is várják a látogatókat.

2025-ben is lesz Bor-Barangoló Mecseknádasdon, a Mecseknádasdi Szőlő- és Bortermelők Egyesülete, valamint a Pécs-Mecseki Borút Egyesület jóvoltából! Várnak minden borkedvelőt és kirándulni vágyót a Mecseknádasdi Bor-Barangolóra! A túrára Mecseknádasd festői környezetében kerül sor – ahol a bor, a természet és a helyi ízek különleges élményt kínálnak. Megismerhetjük a térség borászatainak legjavát, valamint megkóstolhatunk finomabbnál finomabb nedűket, és A programban tematikus bortúra, pincejárás szerepel, melyet helyi finomságokkal és jó hangulattal fűszereznek meg. Időpont: 2025. szeptember 20. Szombat 13:00-20.00

 

