Micsoda idők voltak

29 perce

Videón a legendás baranyai diszkó romjai – döbbenetesen néz ki ma belülről (VIDEÓ+GALÉRIA)

Címkék#Club T-Boy#buli#videó#party

Baranya hemzseg az elhagyatott épületektől, köztük található néhány szórakozóhely is, melyek falait egykor nyüzsgés, élénk bulik töltötték be. A múltkori urbex fotók után ezúttal egy videó is napvilágot látott a Club T-boy mai, belső állapotáról a TikTok-on.

Bama.hu

Az elmúlt hetekben nagy érdeklődést váltott ki cikkünk a bólyi Club T-Boy épületéről, amely egykor a környék egyik legismertebb szórakozóhelye volt, mára azonban teljesen elhagyatottá vált. Akkor fotókon mutattuk meg az egykori diszkó jelenlegi állapotát – ITT lehet visszanézni az írást >>. Most azonban egy TikTok-videó járta be az internetet, amely mozgóképen is megmutatja, hogyan fest ma belülről a T-Boy. A felvételt az urbex-tartalmairól ismert Jelly_urbex készítette, és valódi időutazásként hat mindazoknak, akik valaha ott buliztak.

A bólyi Club T-Boy falai közt rengetegen szórakoztak – a ma már romos épület most videón is látható.
Forrás: Urbex - Elhagyatott épületek Magyarországon / Bé Dax Domján

Itt lehet megnézni a videót: TikTok – Jelly_urbex: Club T-Boy

Ez tényleg maga volt a T-Boy!

A Club T-boy hangulatára sokan emlékeznek

Ahogy a képsorok között barangolunk, könnyen elképzelhetjük, milyen hangulat uralkodott a fénykorban, amikor telt házas bulik dübörögtek a tánctéren. Nem véletlen, hogy olvasóink körében nagy sikert arattak a nemrég megjelent archív bulifotóink is >>, amelyek a T-Boy hajdani partisorozatait idézték fel.

Szellemépületté vált Baranya egykori ikonikus bulizóhelye

Fotók: Urbex - Elhagyatott épületek Magyarországon / Bé Dax Domján

Az urbex-videó és a retró fotók együtt nemcsak egy épület történetét, hanem egy korszak hangulatát is megőrzik. A 2000-es évek elején Bóly és környéke fiataljai számára a Club T-Boy maga volt a „helyi diszkóélet központja”, ahová hetente több százan jártak szórakozni.

Most már csak az emlékek és a felvételek maradtak, de talán éppen ez adja a retró varázsát: a múltba tekintve újra átélhetjük a hajnalig tartó bulik hangulatát. Az elhagyott épületek látványa nem ismeretlen Baranyában, sajnos számos ingatlan áll üresen, romosan, használatlanul. Ezek az elhagyatott épületek, szellemházak még várják, hogy jobb soruk legyen, de elképzelhető, hogy a pusztulás vár rájuk...

Te jó ég! Ha a Club T-Boy falai mesélni tudnának...

Videó:

@jelly_urbex #urbex #elhagyatott #disco ♬ eredeti hang - 🎧🎶TIKTOK.HITS🎶🎧
