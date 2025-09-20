Videón a legendás baranyai diszkó romjai – döbbenetesen néz ki ma belülről (VIDEÓ+GALÉRIA)

Az elmúlt hetekben nagy érdeklődést váltott ki cikkünk a bólyi Club T-Boy épületéről, amely egykor a környék egyik legismertebb szórakozóhelye volt, mára azonban teljesen elhagyatottá vált. Akkor fotókon mutattuk meg az egykori diszkó jelenlegi állapotát – ITT lehet visszanézni az írást >>. Most azonban egy TikTok-videó járta be az internetet, amely mozgóképen is megmutatja, hogyan fest ma belülről a T-Boy. A felvételt az urbex-tartalmairól ismert Jelly_urbex készítette, és valódi időutazásként hat mindazoknak, akik valaha ott buliztak.

A bólyi Club T-Boy falai közt rengetegen szórakoztak – a ma már romos épület most videón is látható.

Forrás: Urbex - Elhagyatott épületek Magyarországon / Bé Dax Domján

Itt lehet megnézni a videót: TikTok – Jelly_urbex: Club T-Boy