BUBU 007 - Nagyon nem olcsó az egyedi rendszám, biztosan megéri?

Az egyedi rendszámtáblák lehetőséget kínálnak a sofőröknek, hogy olyan azonosítót válasszanak szeretett járgányuknak, amilyen csak tetszik nekik. Viszont ez egy költséges mulatság, ráadásul most, hogy 2025. februárjában tovább drágult az áruk. Az egyénileg kiválasztott rendszámok ára most 151 810 forint, míg az egyedi rendszámoké elképesztően magasra, 587 250 forintra nőtt.

Jelentősen emelkedett az egyedi rendszámtáblák ára. Fotó: Magyarország Kormánya/Facebook

Mit kell tudni az egyedi rendszámtáblákról?

Sokan nem tudják, hogy mi is a különbség az egyedi és az egyéni rendszámok között, pedig a költségeik jelentősen eltérnek. Az egyéninél egy fix formátumnak kell megfelelni (például: 2 betű + 2 szám + 3 betű). Az egyedinek többféle kombinációja lehet (például: 6 betű + szám, vagy 3–4 betű + 3–4 szám).

Ezzel együtt a rendszámokhoz tartozó jogok is lényegesek, mint öröklés esetén a járműhöz tartozó jogosultság. Az örökösöknek be kell jelenteniük a tulajdonosváltozást a közlekedési hatóságnál, és ki kell fizetniük ugyanazt a díjat, mintha egy teljesen új rendszámot vásárolnának. Természetesen nem muszáj egy örökölt jármű esetén megtartani a különleges rendszámot. Lehetősége van elengedni azt, azaz hagyományos sorozatrendszámra váltani, viszont ezzel elveszítjük a korábbi egyedi rendszámot.