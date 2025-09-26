szeptember 26., péntek

1 órája

Nyugdíjasok, figyelem! Akár meg is duplázható a nyugdíjas élelmiszer-utalvány értéke

A népszerű hazai üzletlánc új akcióval segíti a nyugdíjasokat. A 30 000 forintos élelmiszer-utalvány értéke akár meg is duplázható, továbbá kuponkedvezményeket és jelentős árcsökkentéseket is bejelentettek.

Bama.hu

Az Aldi új akciója jelentős segítséget kínálhat a nyugdíjas vásárlóknak. Az élelmiszer-utalványok összege egy apró trükkel akár meg is duplázható. Mutatjuk, hogyan lehet a legtöbbet kihozni az akciókból!

Az ALDI akciói segítik a nyugdíjas élelmiszer-utalványok értékének megduplázását.
Fotó: WD Stock Photos / Forrás:  Shutterstock

Hogy duplázható meg az élelmiszer-utalvány?

A szeptember 1-jétől élő akció keretében ha a vásárló – részben vagy egészben – nyugdíjas utalvánnyal fizet, és vásárlása eléri a 8000 forintos értékhatárt, egy 1000 forintos ALDI-kupont kap, amely a következő vásárlásnál bármilyen termékre felhasználható. Ezen felül minden vásárló igénybe veheti az Aldi applikációban elérhető 2000 forintos online kupont, ha vásárlása meghaladja a 15.000 forintot – derül ki a cég közleményéből.

- írja az Origo.

Mivel az Aldi lehetőséget biztosít arra, hogy a vásárlók egyszerre több kedvezményt is igénybe vegyenek, ha valaki legalább 15 000 forint értékben vásárol, akkor a nyugdíjas élelmiszer-utalvány felhasználása mellett egyidejűleg megkaphatja az 1 000 forintos kuponkedvezményt, valamint beválthatja a 2 000 forintos online kupont is. Ezzel a kombinációval a vásárlás végösszege akár 20%-kal is csökkenhet. Azok, akik a a 30 000 forintos utalványt több részletben, a kedvezményeket kihasználva váltják be, akár meg is duplázhatják ennek értékét.

Áruházainkban bárki beválthatja a nyugdíjas élelmiszer-utalványokat, ami nagy segítséget jelenthet azoknak is, akik személyesen nem tudnak bevásárolni.

– mondta Bernhard Haider, az Aldi Magyarország Élelmiszer Bt. országos ügyvezető igazgatója.

 

