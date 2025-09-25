1 órája
Négy fiatalkorú brutálisan megvert egy férfit Baranyában – életveszélyes állapotban van a sértett
A rendőrség őrizetbe vette azt a négy fiatalkorú elkövetőt, akik egy férfira támadtak rá Nekcse településén. A 24 éves sértettet életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba.
A négy fiatalkorú hajnalban támadtak rá a 24 éves férfira Eszék-Baranya megyében, Horvátországban. Az eset Nekcse településén történt, ami légvonalban mindössze 30 kilométerre található Baranya vármegye határától. A férfit életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba.
A fiatalkorúak pusztakézzel ütötték és a földön rugdalták a 24 éves férfit, aki a támadás során súlyos sérüléseket szenvedett.
A helyszínre érkező rendőrök őrizetbe vették a támadókat, a sértettet pedig életveszélyes sérülésekkel kórházba szállították.
A gyors rendőri intézkedés során a Nekcsei Rendőrkapitányság munkatársai azonosították a négy támadót, akik ellen jelenleg nyomozás folyik súlyos testi sértés bűntettének megalapozott gyanúja miatt.
Sajnos nálunk sem ritkák az ilyen és ehhez hasonló esetek. Nemrég arról írtunk, hogy a pécsi belvárosban igencsak megnőtt a verekedések, balhék és rendőri riasztások száma.