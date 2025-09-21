4 órája
Erre emlékezni fogunk: baranyai énekesnő balhézott a Megasztárban
Megasztár balhé, szörnyű pécsi tragédia, átverési kísérlet és beszólások. Változatos események sorozata jellemezte az elmúlt hetet Baranyában. Hogy miről is van szó? Most kiderül a rövid összefoglalóból!
Már javában dübörög a Megasztár 8. évadának válogatója a TV2-n, melynek adásait egy baranyai énekesnő is színesíti. A komlói származású, de Budapesten élő fiatal énekesnő, Selyem Jázmin botrányos incidense a műsor második válogatójának egyértelműen emlékezetes pillanata. A zsűri kiakadásáról és a nézők véleményéről bővebben korábbi cikkünkben olvashatsz!
Nemcsak furcsa jelenetekben bővelkedett az elmúlt hét, hanem sajnálatos módon egy szörnyű tragédia is megrázta Baranya vármegyét, mely emberéletet követelt. Munkahelyén vetett véget az életének egy nő, mely a többi dolgozót mélyen megrázta.
Telefonos zaklatásra, átverési kísérletre és fenyegetés is borzolta a kedélyeket az elmúlt napokban.
Egészen elképesztő módon próbálták meg átverni olvasónkat, akit aztán meg is fenyegettek a „nyereményjáték csalók”.
Hihetetlen és egyben rémisztő történetet osztott meg a Bama.hu- val olvasónk, melyről korábbi cikkünkben is beszámoltunk.
Végül pedig megpróbáltuk összegyűjteni, melyek azok a természetes napi rutinok, melyek a fiataloknak sokszor már ciki. Cikkünkből kiderül mi az, ami a Z generációt bosszantja a 40 felettiekben, legyen szó kommunikációról, jegyzetelésről vagy épp a közösségi média használatáról.
Telefonhívás vagy chatüzenet? Facebook vagy TikTok? Érdekes és megosztó vélemények születtek.