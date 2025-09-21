szeptember 21., vasárnap

MirellaMáté névnap

21°
+30
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Eseménydús hét

4 órája

Erre emlékezni fogunk: baranyai énekesnő balhézott a Megasztárban

Címkék#NAV#tragédia#Selyem Jázmin#énekesnő#Megasztár#balhé

Megasztár balhé, szörnyű pécsi tragédia, átverési kísérlet és beszólások. Változatos események sorozata jellemezte az elmúlt hetet Baranyában. Hogy miről is van szó? Most kiderül a rövid összefoglalóból!

Bama.hu
Erre emlékezni fogunk: baranyai énekesnő balhézott a Megasztárban

Forrás: TV2

Már javában dübörög a Megasztár 8. évadának válogatója a TV2-n, melynek adásait egy baranyai énekesnő is színesíti.  A komlói származású, de Budapesten élő fiatal énekesnő, Selyem Jázmin botrányos incidense a műsor második válogatójának egyértelműen emlékezetes pillanata. A zsűri kiakadásáról és a nézők véleményéről bővebben korábbi cikkünkben olvashatsz!

Nemcsak furcsa jelenetekben bővelkedett az elmúlt hét, hanem sajnálatos módon egy szörnyű tragédia is megrázta Baranya vármegyét, mely emberéletet követelt. Munkahelyén vetett véget az életének egy nő, mely a többi dolgozót mélyen megrázta.

Fekete zászló lobog a NAV egyik pécsi épületén a szörnyű tragédia miatt.
Fotó: Löffler Péter / Forrás:   MW

„Vigyázzatok magatokra és a családotokra” − brutálisan megfenyegették olvasónkat

Telefonos zaklatásra, átverési kísérletre és fenyegetés is borzolta a kedélyeket az elmúlt napokban. 

Egészen elképesztő módon próbálták meg átverni olvasónkat, akit aztán meg is fenyegettek a „nyereményjáték csalók”.

Hihetetlen és egyben rémisztő történetet osztott meg a Bama.hu- val olvasónk, melyről korábbi cikkünkben is beszámoltunk.

Ezek a legcikibb dolgok a Z generáció szerint

Végül pedig megpróbáltuk összegyűjteni, melyek azok a természetes napi rutinok, melyek a fiataloknak sokszor már ciki. Cikkünkből kiderül mi az, ami a Z generációt bosszantja a 40 felettiekben, legyen szó kommunikációról, jegyzetelésről vagy épp a közösségi média használatáról. 

Telefonhívás vagy chatüzenet? Facebook vagy TikTok? Érdekes és megosztó vélemények születtek.

A Z generáció egészen más dolgokra használja az okostelefont, mint szüleik (illusztráció)
Forrás: MW

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu