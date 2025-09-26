szeptember 26., péntek

Jusztina névnap

19°
+18
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fájdalmas búcsú

1 órája

Eltűnik a boltok polcairól a kedvelt hazai retro termék – Nem gyártják többé, hét évtized után szűnik meg

Címkék#szappan#tusfürdő#tisztálkodás#fürdőszoba#higiénia#fa

Néhány termék annyira beépül a mindennapjainkba, hogy tanácstalanul keressük őket, amikor egyik pillanatról a másikra eltűnnek. Egy ilyen ikonikus árucikk most végleg búcsút int a boltok polcainak. Csaknem 70 év után hagynak fel a Fa szappan gyártásával.

Bama.hu

A legtöbb magyar vásárlónak fájdalmas lesz ez a változás, hiszen sokan a gyerekkorukban ismerték meg a higiéniai terméket, ami azóta is töretlenül használtak. Ott volt a nagymamánál, a szomszéd WC-jében vagy a családi fürdőszobában. A Fa szappan kétségtelenül elengedhetetlen kelléke volt a hazai tisztálkodásnak. 

Ideje búcsút venni a Fa szappantól.
Ideje búcsút venni a Fa szappantól.
Fotó: Emilio100 / Forrás:  Shutterstock

Miért szűnik meg a Fa szappan?

A düsseldorfi központú Henkel megerősítette, hogy a döntést stratégiai átrendeződés indokolja. Ennek értelmében a cég a jövőben inkább a növekedési potenciállal bíró termékekre, például tusfürdőkre és dezodorokra fókuszál. A szappanok iránti kereslet csökkenése késztette őket erre a döntésre.

A Fa szappan több volt, mint egy egyszerű higiéniai termék. Kezdetben a Henkel leányvállalata, a Dreiring vezette be a piacra, mint egy „új stílusú szappant”. Az 1960-as években valódi kultstátuszt vívott ki magának, ezt követően pedig óriási népszerűségnek örvendett.

A cég megerősítette, hogy a változás kizárólag a szappanokat érinti, a Fa, mint márka továbbra is megmarad.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu