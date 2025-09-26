Eltűnik a boltok polcairól a kedvelt hazai retro termék – Nem gyártják többé, hét évtized után szűnik meg

A legtöbb magyar vásárlónak fájdalmas lesz ez a változás, hiszen sokan a gyerekkorukban ismerték meg a higiéniai terméket, ami azóta is töretlenül használtak. Ott volt a nagymamánál, a szomszéd WC-jében vagy a családi fürdőszobában. A Fa szappan kétségtelenül elengedhetetlen kelléke volt a hazai tisztálkodásnak.

Ideje búcsút venni a Fa szappantól.

Fotó: Emilio100 / Forrás: Shutterstock

Miért szűnik meg a Fa szappan?

A düsseldorfi központú Henkel megerősítette, hogy a döntést stratégiai átrendeződés indokolja. Ennek értelmében a cég a jövőben inkább a növekedési potenciállal bíró termékekre, például tusfürdőkre és dezodorokra fókuszál. A szappanok iránti kereslet csökkenése késztette őket erre a döntésre.

A Fa szappan több volt, mint egy egyszerű higiéniai termék. Kezdetben a Henkel leányvállalata, a Dreiring vezette be a piacra, mint egy „új stílusú szappant”. Az 1960-as években valódi kultstátuszt vívott ki magának, ezt követően pedig óriási népszerűségnek örvendett.

A cég megerősítette, hogy a változás kizárólag a szappanokat érinti, a Fa, mint márka továbbra is megmarad.