szeptember 20., szombat

Friderika névnap

30°
+28
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Genetika

22 perce

Ezért nem tudsz lefogyni – vajon a testalkat számít?

Címkék#testalkat#fogyás#hízás#étrend#kalória#egészséges életmód

Sokat hallhattunk már a különböző testalkat típusokról, mint az alma, a körte, a fordított háromszög vagy a homokóra. De ezek mit is jelentenek valójában? Összefüggésben állnak a gyors fogyással vagy hízással? Szakember oszlatja el a kételyeket.

Bama.hu

Te fordított háromszög vagy körte vagy inkább? Elsőre talán csak játékos címkéknek tűnnek ezek a testalkat-meghatározások, pedig valójában sokkal többről szólnak, mint gondolnánk. Táplálkozási tanácsadó cáfolja meg a tévhiteket a gyors fogyással és a különböző testalkatokkal kapcsolatban.

Testalkatunk állnak a gyors fogyás útjában?
Testalkatunk áll a gyors fogyás útjában?
Fotó: AYO Production / Forrás:  Shutterstock

A testalkatunk nagyban függ a genetikánktól, azaz attól, hogy milyen örökölt génekkel rendelkezünk. A különböző testalkat típusokhoz előszeretettel kapcsolnak az emberek tévhiteket és sztereotipakat, azonban ezek legtöbbször merőben eltérnek a valóságtól. 

Az igazság az, hogy ezek csak azt határozzák meg, miként oszlik el a zsír a testünkön.

A mostani trendben ezeket a testalkatokat nem szoktuk elkülöníteni, mert nincs jelentősége, inkább a testzsírszázalék a fontosabb adat. A zsírt is kétfelé szedjük, van a bőr alatt zsír, valamint a zsigeri zsír, ami inkább a szervekre rakódik le. Ez a szívet, a májat veszi inkább körül, emiatt ez szív- és érrendszeri panaszokat okozhat, cukorbetegséget vagy inzulinrezisztenciát is.

– fogalmaz Kovács Zita, táplálkozás szakértő a teol.hu-nak adott interjúban.

Ha nem a testalkat, akkor mégis mi állhat a gyors fogyás útjában?

Ha nem küzdünk olyan betegséggel, amely meggátolhatja, hogy le tudjuk adni a kilókat, akkor minden bizonnyal az étrendünkön kell változtatnunk. Ez azért is fontos, mert a felhalmozódott zsír komoly problémákat okozhat. A szakember hozzátette, hogy manapság a fiatalok körében is egyre gyakoribb az elhízás jelensége.

A gyümölcsökben, zöldségekben, fehérjében és vitaminokban gazdag étrend nagyon sokat segíthet, ha fogyni szeretnénk. Továbbá a cukros üdítők kerülése és a mindennapi testmozgás is elengedhetetlen.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu