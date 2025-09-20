Ezért nem tudsz lefogyni – vajon a testalkat számít?

Te fordított háromszög vagy körte vagy inkább? Elsőre talán csak játékos címkéknek tűnnek ezek a testalkat-meghatározások, pedig valójában sokkal többről szólnak, mint gondolnánk. Táplálkozási tanácsadó cáfolja meg a tévhiteket a gyors fogyással és a különböző testalkatokkal kapcsolatban.

Testalkatunk áll a gyors fogyás útjában?

Fotó: AYO Production / Forrás: Shutterstock

A testalkatunk nagyban függ a genetikánktól, azaz attól, hogy milyen örökölt génekkel rendelkezünk. A különböző testalkat típusokhoz előszeretettel kapcsolnak az emberek tévhiteket és sztereotipakat, azonban ezek legtöbbször merőben eltérnek a valóságtól.

Az igazság az, hogy ezek csak azt határozzák meg, miként oszlik el a zsír a testünkön.

A mostani trendben ezeket a testalkatokat nem szoktuk elkülöníteni, mert nincs jelentősége, inkább a testzsírszázalék a fontosabb adat. A zsírt is kétfelé szedjük, van a bőr alatt zsír, valamint a zsigeri zsír, ami inkább a szervekre rakódik le. Ez a szívet, a májat veszi inkább körül, emiatt ez szív- és érrendszeri panaszokat okozhat, cukorbetegséget vagy inzulinrezisztenciát is.

– fogalmaz Kovács Zita, táplálkozás szakértő a teol.hu-nak adott interjúban.