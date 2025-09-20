22 perce
Ezért nem tudsz lefogyni – vajon a testalkat számít?
Sokat hallhattunk már a különböző testalkat típusokról, mint az alma, a körte, a fordított háromszög vagy a homokóra. De ezek mit is jelentenek valójában? Összefüggésben állnak a gyors fogyással vagy hízással? Szakember oszlatja el a kételyeket.
Te fordított háromszög vagy körte vagy inkább? Elsőre talán csak játékos címkéknek tűnnek ezek a testalkat-meghatározások, pedig valójában sokkal többről szólnak, mint gondolnánk. Táplálkozási tanácsadó cáfolja meg a tévhiteket a gyors fogyással és a különböző testalkatokkal kapcsolatban.
A testalkatunk nagyban függ a genetikánktól, azaz attól, hogy milyen örökölt génekkel rendelkezünk. A különböző testalkat típusokhoz előszeretettel kapcsolnak az emberek tévhiteket és sztereotipakat, azonban ezek legtöbbször merőben eltérnek a valóságtól.
Az igazság az, hogy ezek csak azt határozzák meg, miként oszlik el a zsír a testünkön.
A mostani trendben ezeket a testalkatokat nem szoktuk elkülöníteni, mert nincs jelentősége, inkább a testzsírszázalék a fontosabb adat. A zsírt is kétfelé szedjük, van a bőr alatt zsír, valamint a zsigeri zsír, ami inkább a szervekre rakódik le. Ez a szívet, a májat veszi inkább körül, emiatt ez szív- és érrendszeri panaszokat okozhat, cukorbetegséget vagy inzulinrezisztenciát is.
– fogalmaz Kovács Zita, táplálkozás szakértő a teol.hu-nak adott interjúban.
Ha nem a testalkat, akkor mégis mi állhat a gyors fogyás útjában?
Ha nem küzdünk olyan betegséggel, amely meggátolhatja, hogy le tudjuk adni a kilókat, akkor minden bizonnyal az étrendünkön kell változtatnunk. Ez azért is fontos, mert a felhalmozódott zsír komoly problémákat okozhat. A szakember hozzátette, hogy manapság a fiatalok körében is egyre gyakoribb az elhízás jelensége.
A gyümölcsökben, zöldségekben, fehérjében és vitaminokban gazdag étrend nagyon sokat segíthet, ha fogyni szeretnénk. Továbbá a cukros üdítők kerülése és a mindennapi testmozgás is elengedhetetlen.