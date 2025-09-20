Gazdag akarsz lenni? Íme a sikeres emberek 5 szokása

A közösségi médiában rengeteg tartalomgyártóval találkozhatunk, akik a gyors meggazdagodás reményével kecsegtetve keltik fel követőik figyelmét. Természetesen sem a pénzt, sem a sikert nem adják ingyen, sőt legtöbb esetben nem is a szerencsének köszönhető.

Létezik a gyors meggazdagodás?

Fotó: Sven Hansche / Forrás: Shutterstock

Bizonyára sokan feltették már maguknak a nagy kérdést: hogyan legyek gazdag? A válasz többnyire egyszerűbb, mint gondolnánk, hiszen nem óriási szerencsére és nem is egy pénzes nagybácsira van szükségünk, hanem egy kicsit át kell alakítanunk a mindennapjainkat. A sikeres emberek számos alkalommal elmondták már interjúk és önéletrajzi könyvek formájában, hogy a szokásaik tették őket eredményesebbé, ez által pedig gazdagabbá is. A készségfejlesztő könyvek is hasonló véleményen vannak, azaz amíg a rossz beidegződéseinket nem tudjuk elhagyni, addig nem várhatunk változást sem.

Sok ember küszködik a mindennapi életben, de nem hajlandó a változásra. Brian Tracy úgy fogalmazta ezt meg, hogy ez nem más, mint elmebaj: amikor valaki ugyanazt csinálja ugyanolyan módon, és közben azt várja, hogy más legyen a végeredmény, nyilván az élete sem változik más, jobb irányba.

– írja Szokásaink fogságában című könyvében Farkas János, Muhoray Róbert és Szabó Péter.

Akkor a gyors meggazdagodás csak ígéret marad?

Legtöbb esetben igen, leszámítva az olyan kivételes eseteket, mint egy lottónyeremény. A sikeres emberek inkább ezekre a szokásokra esküsznek: