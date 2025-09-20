2 órája
Gazdag akarsz lenni? Íme a sikeres emberek 5 szokása
Megannyi önéletrajzi könyv és sikersztori szól arról, hogy a sikeres emberek miként váltak eredményessé. Ezekben a történetekben közös, hogy nem a gyors meggazdagodást keresték, hanem a napi szokásaikat alakították át.
A közösségi médiában rengeteg tartalomgyártóval találkozhatunk, akik a gyors meggazdagodás reményével kecsegtetve keltik fel követőik figyelmét. Természetesen sem a pénzt, sem a sikert nem adják ingyen, sőt legtöbb esetben nem is a szerencsének köszönhető.
Bizonyára sokan feltették már maguknak a nagy kérdést: hogyan legyek gazdag? A válasz többnyire egyszerűbb, mint gondolnánk, hiszen nem óriási szerencsére és nem is egy pénzes nagybácsira van szükségünk, hanem egy kicsit át kell alakítanunk a mindennapjainkat. A sikeres emberek számos alkalommal elmondták már interjúk és önéletrajzi könyvek formájában, hogy a szokásaik tették őket eredményesebbé, ez által pedig gazdagabbá is. A készségfejlesztő könyvek is hasonló véleményen vannak, azaz amíg a rossz beidegződéseinket nem tudjuk elhagyni, addig nem várhatunk változást sem.
Sok ember küszködik a mindennapi életben, de nem hajlandó a változásra. Brian Tracy úgy fogalmazta ezt meg, hogy ez nem más, mint elmebaj: amikor valaki ugyanazt csinálja ugyanolyan módon, és közben azt várja, hogy más legyen a végeredmény, nyilván az élete sem változik más, jobb irányba.
– írja Szokásaink fogságában című könyvében Farkas János, Muhoray Róbert és Szabó Péter.
Akkor a gyors meggazdagodás csak ígéret marad?
Legtöbb esetben igen, leszámítva az olyan kivételes eseteket, mint egy lottónyeremény. A sikeres emberek inkább ezekre a szokásokra esküsznek:
- A gazdag emberek szinte kivétel nélkül hosszú távra terveznek - legyen szó pénzügyekről, karrierről vagy épp az egészségük megőrzéséről. Míg sokan egyik hónapról a másikra élnek, ők több évre, sőt akár évtizedekre előre gondolkodnak. Tudják, hová tartanak, és a napi döntéseiket is ennek a célnak rendelik alá.
- A vagyonos emberek 88%-a naponta olvas - és nem csupán szórakozásból. Ők elsősorban tanulni szeretnének, legyen szó az üzleti könyvekről, önfejlesztő írásokról, vagy újságcikkekről.
- Tudatosan építik a kapcsolataikat - a gazdag emberek legtöbbször azok társaságát keresik, akiktől tanulhatnak. Olyan sikeres emberekkel veszik körül magukat, akik inspirálják őket, akik példáján keresztül valami újat tudhatnak meg.
- A sikeres emberek szinte kivétel nélkül korán kelnek - ráadásul a napjukat tudatos, előre kialakított rend szerint építik fel. A munka és a magánélet közötti egyensúlyra is figyelnek, miközben a testmozgás, a megfelelő pihenés és a mentális egészség is helyet kap a mindennapjaikban.
- Nem a gyors sikert hajszolják - az értékes dolgok időt és kitartást igényelnek. Ha hibáznak, nem omlanak össze, hanem tanulnak belőle, és újraterveznek. Türelmesek, és hosszú távon gondolkodva érik el a céljaikat, lépésről lépésre.
Mint említettük, a közösségi médiában rengeteg példát látni arra, hogy miként kéne egy napunkat megtervezni. Ashton Hall, az egyik legnépszerűbb életmóddal kapcsolatos tartalomgyártó. Azonban hiába nézik millióan a videóit, az biztos, hogy nem kell sem jeges vízbe mártanunk, sem banánhéjjal kenegetnünk arcunkat, hogy produktívabbak, sikeresebbek vagy ápoltabbak legyünk. Először a napi rutin kialakítására kell fókuszálni.