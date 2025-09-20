szeptember 20., szombat

Friderika névnap

30°
+28
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Napi rutin

2 órája

Gazdag akarsz lenni? Íme a sikeres emberek 5 szokása

Címkék#siker#önfejlesztés#napi rutin#pénz#TikTok#szokás#gazdagság

Megannyi önéletrajzi könyv és sikersztori szól arról, hogy a sikeres emberek miként váltak eredményessé. Ezekben a történetekben közös, hogy nem a gyors meggazdagodást keresték, hanem a napi szokásaikat alakították át.

Bama.hu

A közösségi médiában rengeteg tartalomgyártóval találkozhatunk, akik a gyors meggazdagodás reményével kecsegtetve keltik fel követőik figyelmét. Természetesen sem a pénzt, sem a sikert nem adják ingyen, sőt legtöbb esetben nem is a szerencsének köszönhető. 

Létezik a gyors meggazdagodás?
Létezik a gyors meggazdagodás?
Fotó: Sven Hansche / Forrás:  Shutterstock

Bizonyára sokan feltették már maguknak a nagy kérdést: hogyan legyek gazdag? A válasz többnyire egyszerűbb, mint gondolnánk, hiszen nem óriási szerencsére és nem is egy pénzes nagybácsira van szükségünk, hanem egy kicsit át kell alakítanunk a mindennapjainkat. A sikeres emberek számos alkalommal elmondták már interjúk és önéletrajzi könyvek formájában, hogy a szokásaik tették őket eredményesebbé, ez által pedig gazdagabbá is. A készségfejlesztő könyvek is hasonló véleményen vannak, azaz amíg a rossz beidegződéseinket nem tudjuk elhagyni, addig nem várhatunk változást sem.

Sok ember küszködik a mindennapi életben, de nem hajlandó a változásra. Brian Tracy úgy fogalmazta ezt meg, hogy ez nem más, mint elmebaj: amikor valaki ugyanazt csinálja ugyanolyan módon, és közben azt várja, hogy más legyen a végeredmény, nyilván az élete sem változik más, jobb irányba.

– írja Szokásaink fogságában című könyvében Farkas János, Muhoray Róbert és Szabó Péter.

Akkor a gyors meggazdagodás csak ígéret marad?

Legtöbb esetben igen, leszámítva az olyan kivételes eseteket, mint egy lottónyeremény. A sikeres emberek inkább ezekre a szokásokra esküsznek:

  • A gazdag emberek szinte kivétel nélkül hosszú távra terveznek - legyen szó pénzügyekről, karrierről vagy épp az egészségük megőrzéséről. Míg sokan egyik hónapról a másikra élnek, ők több évre, sőt akár évtizedekre előre gondolkodnak. Tudják, hová tartanak, és a napi döntéseiket is ennek a célnak rendelik alá.
  • A vagyonos emberek 88%-a naponta olvas - és nem csupán szórakozásból. Ők elsősorban tanulni szeretnének, legyen szó az üzleti könyvekről, önfejlesztő írásokról, vagy újságcikkekről.
  • Tudatosan építik a kapcsolataikat - a gazdag emberek legtöbbször azok társaságát keresik, akiktől tanulhatnak. Olyan sikeres emberekkel veszik körül magukat, akik inspirálják őket, akik példáján keresztül valami újat tudhatnak meg.
  • A sikeres emberek szinte kivétel nélkül korán kelnek - ráadásul a napjukat tudatos, előre kialakított rend szerint építik fel. A munka és a magánélet közötti egyensúlyra is figyelnek, miközben a testmozgás, a megfelelő pihenés és a mentális egészség is helyet kap a mindennapjaikban.
  • Nem a gyors sikert hajszolják - az értékes dolgok időt és kitartást igényelnek. Ha hibáznak, nem omlanak össze, hanem tanulnak belőle, és újraterveznek. Türelmesek, és hosszú távon gondolkodva érik el a céljaikat, lépésről lépésre.
@ashtonhallofficial

The Morning routine. Easy routes don’t pay well, get up.

♬ original sound - Ashton Hall

Mint említettük, a közösségi médiában rengeteg példát látni arra, hogy miként kéne egy napunkat megtervezni. Ashton Hall, az egyik legnépszerűbb életmóddal kapcsolatos tartalomgyártó. Azonban hiába nézik millióan a videóit, az biztos, hogy nem kell sem jeges vízbe mártanunk, sem banánhéjjal kenegetnünk arcunkat, hogy produktívabbak, sikeresebbek vagy ápoltabbak legyünk. Először a napi rutin kialakítására kell fókuszálni.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu