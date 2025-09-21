szeptember 21., vasárnap

MirellaMáté névnap

31°
+30
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jelentkezési határidő: szeptember 26.

23 perce

Ha szeretsz főzni, itt a helyed! Főzőversenyt rendeznek a Villányi Vörösbor Fesztiválon

Címkék#Villányi Vörösbor Fesztivál#szervezet#határidő#Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és az Országos Magyar Vadászkamara (OMVK) baranyai szervezetei idén is megrendezik a főzőversenyt a Villányi Vörösbor Fesztivál ideje alatt.

Bama.hu
Ha szeretsz főzni, itt a helyed! Főzőversenyt rendeznek a Villányi Vörösbor Fesztiválon

Illusztráció

Forrás: Shutterstock

Fotó: Parilov

A NAK felhívása szerint tizenkét amatőr főzőcsapat mérheti össze tudását. "Ha szeretnek főzni, itt a helyük!" - biztattak minden érdeklők azt is jelezve, hogy a jelentkezési határidő: 2025. szeptember 26.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu