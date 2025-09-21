Jelentkezési határidő: szeptember 26.
Ha szeretsz főzni, itt a helyed! Főzőversenyt rendeznek a Villányi Vörösbor Fesztiválon
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és az Országos Magyar Vadászkamara (OMVK) baranyai szervezetei idén is megrendezik a főzőversenyt a Villányi Vörösbor Fesztivál ideje alatt.
A NAK felhívása szerint tizenkét amatőr főzőcsapat mérheti össze tudását. "Ha szeretnek főzni, itt a helyük!" - biztattak minden érdeklők azt is jelezve, hogy a jelentkezési határidő: 2025. szeptember 26.
