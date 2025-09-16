szeptember 16., kedd

Folytatódik

11 perce

A jubileum után sem áll meg a buli – már készülnek a 2026-os Harkányi Fürdőfesztiválra

Címkék#koncert#retro#dj#fesztivál

A jubileumi XXX. Harkányi Fürdőfesztivál emlékezetes és változatos élményeket hozott az augusztusi napokra, miközben a gyógyfürdő szolgáltatásai a teljes fesztivál ideje alatt zavartalanul működtek. A Harkányi Fürdőfesztivál széles közönség számára kínált kikapcsolódást – a családosoktól a buliéhes fiatalokon át a nyugalomra vágyó pihenni vágyókig.

Jusztin Levente

A harmincadik, jubileumi Harkányi Fürdőfesztivál augusztus 20–24. között nagyszabású és változatos programsorozattal ünnepelte meg a magyarországi nyár egyik legismertebb szabadtéri eseményét. Kiemelkedő újításként idén ötnaposra bővült a fesztivál, hogy meghosszabbítsa a turisztikai szezont és több látogatót vonzzon.

Harkányi Fürdőfesztivál 2025
Nehézségekkel küzdöttek a Harkányi Fürdőfesztivál szervezői, de sikeresnek értékelték a jubileumi alkalmat
Fotó: Kovács Liliána

Napközben a gyerekeknek a Harka Vízivilág kínált élményeket: gyerekdiszkó, gyerekfitnesz, Ringató foglalkozások, bűvészprodukciók egyaránt szerepeltek a kínálatban. A Gyógykert színpad komolyabb, akusztikus produkcióknak adott helyet – fúvószenekar, tamburatrió, vonós együttesek, filmslágerek és népzenei műsorok váltották egymást. A Lepke színpadon folyamatos, változatos bulihangulat fogadta a közönséget: stand-up, retro, popprodukciók, DJ-k és sztárok – például Nótár Mary, Desperado és Kis Grófo – gondoskodtak a hangulatról.

Esténként a Viva Palazzo nagyszínpad sztárfellépőkkel kápráztatta el a közönséget: az Edda Musical indította a nyitónapot, majd fellépett többek között Pixa, AK26, ByeAlex és a Slepp, valamint a nemzetközi sztár, Severina. A zárónapon Fenyő Miklós adott koncertet, igazi retró hangulatot teremtve.

Csillogtak a sztárok a jubileumi Harkányi Fürdőfesztiválon

A közönség visszajelzése alapján – Herendi Ferenc igazgatósági tag véleményére támaszkodva – a fesztivál jól teljesítette a reményeket. A szerda esti EDDA-műsor különösen jól sikerült, meghozva a hangulatot. Csütörtökön ugyan volt egy hevesebb időjárási fordulat villámlással, péntek estére viszont újra kedvezőre változott az idő, ami megkönnyítette a programokat. Szombat este ByeAlex koncertje igazán népszerű volt, sokan jöttek el rá, és vasárnap Fenyő Miklós fellépése is komoly közönséget vonzott, még ha napközben valamivel alacsonyabb is volt a látogatottság.

Az ötnapos forma jól működött: bővített időtartama lehetőséget adott arra, hogy a hét közepén megtöltse a fürdőt, és fokozatosan csatlakozzanak a látogatók. Azonban a tapasztalatok alapján elegendő lehet egy négynapos verzió is, így a következő években valószínűleg ehhez a formátumhoz térnek át.

A legnépszerűbb programok közé tartozott mindenképp ByeAlex koncertje, Severina fellépése, valamint az EDDA-produkció is elismerésre mélktó volt szakmai berkeken belül is. Emellett a gyerek- és családbarát programok magas színvonala, a zenés műsorok változatossága, valamint a könnyűzenei és nosztalgiaelemek kombinációja – Nótár Mary, Desperado, Kis Grófo – hozzájárultak a fesztivál sikeréhez.

Összességében a jubileumi fesztivál igazolta, hogy továbbra is népszerű, és a szórakozás, pihenés és közösségi élmény kombinációja képes volt széles közönséget megszólítani. A hosszabb formátum hasznos volt, de a jövőben a szervezők a tapasztalatok alapján optimalizálhatják az időtartamot. Az idei fesztivál bizonyította, hogy Harkány nyárzáró eseménye méltón zárja a szezont, hiszen a programválaszték, a vendégsereg és a gyógyfürdő kínálata együtt alkotott valódi ünnepi élményt.

 

