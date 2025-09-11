Használt autót vennél? Ezeket mindenképp nézd meg, mielőtt döntesz!

Lehet, hogy a legszebb fényezés mögött súlyos hibák lapulnak, míg egy szerényebb kinézetű kocsi sokkal megbízhatóbb választás. Sokan csak a külcsínt nézik, aztán jön a pofára esés. Hogy ez veled ne történjen meg, szakemberhez fordultunk, aki elmondta, hogy mit tanácsol azoknak, akik szeretnének használt autót vásárolni.

Ha használt autót vásárolna, mindig győződjön meg a jármű állapotáról! Fotó: New Africa / Forrás: Shutterstock

Mit érdemes figyelni használt autó vásárlása esetén?

Használt autót vásárolni sokkal több, mint egyszerű üzletkötés. A választás nemcsak az autó külsején, márkáján és típusán, hanem olyan részleteken is múlik, amelyek elsőre talán észrevehetetlenek. Egy rossz döntés súlyos pénzekbe is kerülhet. Sajnos nem ritka Baranya vármegyében sem, hogy a magánhirdetők elhallgatnak fontos információkat az autókkal kapcsolatban, illetve napjainkban is jelen van a kilométeróra visszatekerésének és a futásteljesítmény manipulálásának a problémája. Emellett használt autók esetében ritka, amikor a szervizkönyv folyamatosan vezetve van, így sokszor nehéz leellenőrizni, hogy egy-egy járműnél milyen problémák léptek fel az évek során.

Én mindenkinek azt tudom tanácsolni, hogy ahol vásárolja a autót, nézzen az interneten ahhoz közel egy megbízható szervizt, ahova elviszi és megvizsgáltatja még a vásárlás előtt. Ne sajnálja rá azt a 20-30 ezer forintot, inkább nézesse át tejleskörűen és akkor pontos képet kap arról, hogy milyen állapotú autót vásárol.

- fogalmaz egy pécsi autószerelő.

A szakember szerint a vásárlók többsége a szemmel könnyen észrevehető hibákat keresi, mint a motorolaj szivárgás vagy a rozsdásodás, azonban a motor, futómű és kuplung állapotáról, a jármű előéletéről vagy az elhasználódott alkatrészekről szinte semmit sem tudnak meg az első átnézés alkalmával. A szerelő azt tanácsolja, hogy érdemes még az üzlet megkötése előtt kikérni a szakemberek véleményét, mert egy rossz döntés akár több millió forintunkba is kerülhet utólag.