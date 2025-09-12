szeptember 12., péntek

Nagyon oda kell figyelni!

1 órája

Csábító bogyó a kertekben – vigyázat, mérget rejt a kívánatos gyümölcs! – VIDEÓ

Címkék#indiai#mérgező#Szamóca

Egészen novemberig hozza gyümölcsét a baranyai kertekben, udvarokban is az erdei szamócához nagyon hasonlító növény, az indiai pimpó. Ám fontos tudni, hogy az indiai szamóca néven is ismert gyümölcs mérgező, fogyasztása gyomorbántalmakat, súlyosabb esetben pedig akár idegrendszeri és szívproblémákat is okozhat.

Bama.hu

Az indiai szamóca (Potentilla indica), más néven indiai pimpó, egy Délkelet-Ázsiából származó, Európában is elterjedt, dísznövényként bekerült növény, amelynek termése piros színű, de nem ehető, sőt, enyhe mérgező hatása lehet, gyomorpanaszokat okozva. Megkülönböztethető az ehető erdei szamócától sárga virágairól és arról, hogy termése nem lefelé csüng, hanem felfelé áll a száron, míg az ehető termés magjai kevésbé kiemelkedőek.

indiai szamóca
Balra az erdei, jobbra az indiai szamóca termése látható. Fotó: turistamagazin.hu

Az Agrotrend.hu cikke szerint az indiai szamóca az 1800-as évek elején dísznövényként került Angliába az egyébként Afganisztántól Japánig, illetve Indonéziáig őshonos, amely ezek után már Európa többi országába is könnyedén eljutott. Első ránézésre a laikus szemlélő erdei szamócának nézheti a talaj menti közegben, levelek között felbukkanó piros kis gyümölcsöt. És tényleg nagyon hasonlít rá: az ember szinte szeretné leszedni és megkóstolni. De nem szabad! Az indiai szamóca gyümölcse ugyanis mérgező: enyhébb esetben hasmenést, görcsöket, súlyosabb esetben pedig akár idegrendszeri és szívproblémákat, sőt, nagy mennyiségben fogyasztva légzésleállást okozhat. Egy a szerencse, hogy nem finom, ízetlen a húsa, így ritkán esznek belőle túl sokat a kíváncsi erdei gasztrokalandorok - olvasható a cikkben.

Így ismerhető fel a mérgező indiai szamóca – nézzük a legszembetűnőbb különbségeket!

Érdemes a növényt kellőképpen szemügyre venni, mielőtt falatozásba kezdünk. Ezekre figyelj, mielőtt elfogyasztanád:

  • Az erdei szamóca termése lefelé csüng, az indiaiszamóca áltermése felfelé áll,
  • Az indiai szamóca termése jóval gömbölyűbb, mint az ehető változata,
  • Az erdei szamóca külső felületén a magvak enyhén teszik érdessé a gyümölcsöt, az indiai változaton sokkal inkább kiállnak,
  • Az indiai szamóca, vagy indiai pimpó külseje leginkább egy miniatűr masszázslabdára hasonlít, erről is fel tudjuk ismerni.
  • Virágzáskor szembetűnő: az erdei szamócának fehér, míg az indai szamócának sárga virága van.
indiai szamóca
Balra az erdei, jobbra az indiai szamóca virága látható. Fotó: turistamagazin.hu

A Nool.hu cikke pedig arra is kitért, hogy habár az indiai szamóca fogyasztása nem ajánlott, mégis lehet néhány esetben gyógyászatilag hasznos az enyhén mérgező áltermés. De íme, ilyen pozitív hatásai lehetnek, mivel fertőtlenítő, alvadásgátló, vértisztító, lázcsillapító, kelésekre pakolás rovarcsípés ellen. Ezekhez azonban - mint nógrádi testérportálunk írja - némi „boszorkány-konyhai" tudás szükséges, így gyerekek közelében nem érdemes ültetni, nehogy baj történjen.

 

A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
