Jön a Szüreti Fesztivál - remek programokkal készülnek

Díjátadásra is sor kerül.

Tóth Dávid
Jön a Szüreti Fesztivál - remek programokkal készülnek

Illusztráció.

Forrás: MW

Fotó: Mártonfai Dénes

A Kővágótöttösi Falufejlesztő és Környezetvédő Egyesület szeretettel vár mindenkit a Szüreti Összejövetelre, amelyet 2025. szeptember 20-án, szombaton délután 15:00 órától tartanak a Közösségi Ház parkjában.

A program részeként köszöntik a falu újszülöttjeit, átadják a Virágos Porta díjait, majd a délután szüreti vendéglátással zárul.

Az esemény jó alkalmat kínál a közösség számára a találkozásra, ünneplésre és a hagyományok ápolására.

 

