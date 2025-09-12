Remek programlehetőség
1 órája
Jön a Szüreti Fesztivál - remek programokkal készülnek
Díjátadásra is sor kerül.
Illusztráció.
Forrás: MW
Fotó: Mártonfai Dénes
A Kővágótöttösi Falufejlesztő és Környezetvédő Egyesület szeretettel vár mindenkit a Szüreti Összejövetelre, amelyet 2025. szeptember 20-án, szombaton délután 15:00 órától tartanak a Közösségi Ház parkjában.
A program részeként köszöntik a falu újszülöttjeit, átadják a Virágos Porta díjait, majd a délután szüreti vendéglátással zárul.
Az esemény jó alkalmat kínál a közösség számára a találkozásra, ünneplésre és a hagyományok ápolására.
