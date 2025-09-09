Amikor az űrhajós figyeli a repülő kosarast - Kapu Tibor Pécsett pattogtatott (videó)

Kapu Tibor és társa Cserényi Gyula Baranyában jártak. Elsőként a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának aulájában tartottak előadást, majd a Rátgéber Akadémia felé vették az irányt. Itt az űrhajós az NKA Universitas Pécs két játékosával, Meleg Gergővel és Rátkai Eszterrel kosarazott.

Kapu Tibor bebizonyította, hogy beszéli a kosárlabda nyelvét.

Forrás: Rátgéber Kosárlabda Akadémia

A kutatóűrhajósok az NKA Arénába érve Rátgéber Lászlóval találkoztak, akivel egy kellemes és tartalmas beszélgetésben vehettek részt. Természetesen a fő téma a kosárlabda volt, ami Kapu Tibortól egyáltalán nem áll messze, hiszen Nyíregyházán éveken keresztül játszott. Nem sokkal később ezt meg is mutathatta, a pályára lépve az asztronauta ontotta a kosarakat. A sportág rajongójaként örömmel pattogtatott Meleg Gergővel, a magyar válogatott centerével és Rátkai Eszterrel, az U20-as Európa-bajnok csapat irányítójával.

Meleg Gergő nem volt szégyenlős, óriási zsákolással szórakoztatta az űrhajóst.

Forrás: Rátgéber Kosárlabda Akadémia

Meleg Gergő gyűrűszaggató zsákolással lepte meg Kapu Tibort

Az NKA Universitas Pécs hivatalos közösségi média felületein osztott meg a kosarazásról egy videót. Itt Meleg Gergő látható, aki bebizonyította, hogy Ő is szeret dacolni a gravitációval és egy könnyed mozdulattal bezsákolta Kapu Tibor mellett a labdát.

Természetesen az elismerő pacsi és ölelés nem maradhatott el a zsákolás után. A pályán azonban Kapu Tibor sem fogta vissza magát, még Rátgéber László elismerését is kivívta az űrhajós, aki egymás után dobta be a büntetőket.