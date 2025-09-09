szeptember 9., kedd

Brutális zsákolás

25 perce

Amikor az űrhajós figyeli a repülő kosarast - Kapu Tibor Pécsett pattogtatott (videó)

Címkék#Rátkai Eszter#NKA Univeristas Pécs#Meleg Gergő#Kapu Tibor#kosárlabda#rátgéber akadémia

Nem mindennapi vendég fordult meg a pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémián. Kapu Tibor nemcsak körbenézett, hanem kosárlabdázott is – ráadásul nem is akárhogyan.

Bama.hu

Kapu Tibor és társa Cserényi Gyula Baranyában jártak. Elsőként a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának aulájában tartottak előadást, majd a Rátgéber Akadémia felé vették az irányt. Itt az űrhajós az NKA Universitas Pécs két játékosával, Meleg Gergővel és Rátkai Eszterrel kosarazott.

Kapu Tibor bebizonyította, hogy beszéli a kosárlabda nyelvét.
Forrás: Rátgéber Kosárlabda Akadémia

A kutatóűrhajósok az NKA Arénába érve Rátgéber Lászlóval találkoztak, akivel egy kellemes és tartalmas beszélgetésben vehettek részt. Természetesen a fő téma a kosárlabda volt, ami Kapu Tibortól egyáltalán nem áll messze, hiszen Nyíregyházán éveken keresztül játszott. Nem sokkal később ezt meg is mutathatta, a pályára lépve az asztronauta ontotta a kosarakat. A sportág rajongójaként örömmel pattogtatott Meleg Gergővel, a magyar válogatott centerével és Rátkai Eszterrel, az U20-as Európa-bajnok csapat irányítójával. 

Meleg Gergő nem volt szégyenlős, óriási zsákolással szórakoztatta az űrhajóst.
Forrás: Rátgéber Kosárlabda Akadémia

Meleg Gergő gyűrűszaggató zsákolással lepte meg Kapu Tibort

Az NKA Universitas Pécs hivatalos közösségi média felületein osztott meg a kosarazásról egy videót. Itt Meleg Gergő látható, aki bebizonyította, hogy Ő is szeret dacolni a gravitációval és egy könnyed mozdulattal bezsákolta Kapu Tibor mellett a labdát.

@nkapecs Meleg Geri tegnap szétzsákolta Kapu Tibort! 🏀🔥 Óriási volt! 🚀 #kaputibor #nkapécs #ratgeberacademy ♬ Touch The Sky - Samuel Smith & Primetime Tracks

Természetesen az elismerő pacsi és ölelés nem maradhatott el a zsákolás után. A pályán azonban Kapu Tibor sem fogta vissza magát, még Rátgéber László elismerését is kivívta az űrhajós, aki egymás után dobta be a büntetőket. 

 

