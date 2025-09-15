Kerítést akarsz építeni? Vigyázz, könnyen bíróság előtt találhatod magad

Kerítés építése, kora reggeli fűnyírás vagy a szomszéd telkéről átlógó faágak hozzánk hullajtják leveleiket - csak néhány konfliktusforrás, amelyekkel rendszeresen találkoznak a kertes házas övezetben élők. Ilyenkor hajlamosak a feldúlt szomszédok centiméterre pontosan betartatni a határokat a mellettük élőkkel. A birtokvédelem kérdésköre foglalkozik az ilyen és ehhez hasonló problémákkal. Ügyvédet kérdeztünk arról, hogy mire kell figyelnünk és mikortól fordulhatunk a hatóságokhoz.

A kerítés építése nem minden esetben oldja meg a problémát.

Fotó: BearFotos / Forrás: Shutterstock

Kötelező a kerítés építése?

A kerítés elsődleges célja az ingatlan elhatárolása. Ezzel együtt a jog nem minden esetben írja elő kifejezetten, hogy egy ingatlant kötelező lenne bekeríteni. Míg az Egyesült Államokban népszerű megoldás, hogy a házfalakat csak egy sövény választja el egymástól, addig Magyarországon az a bevett gyakorlat, hogy kerítéssel különítjük el telkünket szomszédunk földjétől. Ilyenkor gyakran felvetődik a kérdés: hova kell megépíteni a telkek közti kerítést?

Az önkormányzati rendeletek alapján a közterületi határvonalon álló kerítésnek teljes egészében a saját telken kell állnia.

Azonban ez a gyakorlatban nem ilyen egyszerű, ez pedig számos konfliktus forrása lehet, főleg, ha a felek nem ápolnak jó viszonyt.