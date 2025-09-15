szeptember 15., hétfő

Szomszédviszály

34 perce

Kerítést akarsz építeni? Vigyázz, könnyen bíróság előtt találhatod magad

Címkék#szomszédviszály#pereskedés#ingatlan#szomszéd#bíróság#határ#kerítés

Megannyi konfliktushelyzetet okozhat, ha szomszédunk nem nézi jó szemmel, ahogy éppen felújítjuk ingatlanunkat vagy a ház körül teendőinket intézzük. A kerítés építése nem minden esetben oldja meg a problémát, ezért körbejárjuk, mit mond a törvény, hogyan jelenik meg a birtokvédelem és hogyan érdemes kezelni a konfliktusokat a békés együttélés érdekében.

Bama.hu

Kerítés építése, kora reggeli fűnyírás vagy a szomszéd telkéről átlógó faágak hozzánk hullajtják leveleiket - csak néhány konfliktusforrás, amelyekkel rendszeresen találkoznak a kertes házas övezetben élők. Ilyenkor hajlamosak a feldúlt szomszédok centiméterre pontosan betartatni a határokat a mellettük élőkkel. A birtokvédelem kérdésköre foglalkozik az ilyen és ehhez hasonló problémákkal. Ügyvédet kérdeztünk arról, hogy mire kell figyelnünk és mikortól fordulhatunk a hatóságokhoz.

A kerítés építése nem minden esetben oldja meg a problémát.
Fotó: BearFotos / Forrás:  Shutterstock

Kötelező a kerítés építése? 

A kerítés elsődleges célja az ingatlan elhatárolása. Ezzel együtt a jog nem minden esetben írja elő kifejezetten, hogy egy ingatlant kötelező lenne bekeríteni. Míg az Egyesült Államokban népszerű megoldás, hogy a házfalakat csak egy sövény választja el egymástól, addig Magyarországon az a bevett gyakorlat, hogy kerítéssel különítjük el telkünket szomszédunk földjétől. Ilyenkor gyakran felvetődik a kérdés: hova kell megépíteni a telkek közti kerítést? 

Az önkormányzati rendeletek alapján a közterületi határvonalon álló kerítésnek teljes egészében a saját telken kell állnia. 

Azonban ez a gyakorlatban nem ilyen egyszerű, ez pedig számos konfliktus forrása lehet, főleg, ha a felek nem ápolnak jó viszonyt.

Mit tehetünk, ha olyan munkálatokat kell elvégeznünk, amelyek érintik szomszédunk telkét?

Nem ritka, hogy a teendőink elvégzéséhez igénybe kell venni szomszédunk területét is, mert házunk olyan közel áll a telekhatárhoz, hogy azt saját részünkről nem tudnánk megközelíteni. Sokakat kiráz a hideg annak az ötletétől, hogy erről egyezkedjenek a mellettük élőkkel.

A Polgári Törvénykönyv szabályozza a szomszédjogokat. Ilyenkor, amikor a saját ingatlanán kell valakinek felújítást végeznie, itt nem csak kerítésről van szó, hanem akár szigetelés, tetőjavítás, ereszjavítás, ha ezt a saját területéről nem tudja megoldani, akkor igénybe veheti a szomszéd telkét a munkálatok idejére kártalanítás ellenében. Ezt nem mindegyik szomszéd szereti és nem is szokták megengedni. Nekünk már volt konkrétan ilyen bírósági ügyünk.  Ilyen esetekben lehet úgynevezett birtokvédelmi eljárást indítani, hogy a hivatal kötelezze a szomszédot ennek a tűrésére. 

- fogalmazott Dr. Friedszám Róbert, ügyvéd.

A szakember hozzátette, hogy folyamatos konfliktusforrást jelentenek azok a fák, amelyek átlógnak a telekhatáron és a gyümölcseiket vagy leveleiket a szomszédos területen hullajtják el. Emellett az olyan mindennapi élethez tartozó zajforrások is problémát okozhatnak a békés együttélés szempontjából, mint:

  • a hangosabb légkondicionáló berendezések
  • a favágás
  • a fűnyírás
  • hangos zenehallgatás
A probléma megoldása sokszor könnyebb, mint elsőre gondolnánk.
Fotó: Pressmaster / Forrás:  Shutterstock

Van megoldás?

Nem kell egyből a hatóságokhoz fordulni és perelni szomszédunkat, sokkal egyszerűbb megoldás lehet a problémát közös megegyezéssel kezelni.

Ha van valamiféle zavaró hatás a szomszédtól, mielőtt valaki a hatósághoz fordulna, mindenféleképpen próbálja inkább megbeszélni. Valljuk be, egyszerűbb is, mintha egy hivatalos eljárás elindulna. Az csak lehet, hogy tovább mérgezi a felek közti kapcsolatot.

- tanácsolja Dr. Friedszám Róbert, ügyvéd.

A kerítés kérdése elsőre apróságnak tűnhet, de valójában összetett jogi és szociális problémakör. A jó szomszédság alapja a világos kommunikáció és az egymás érdekeinek tiszteletben tartása. Továbbá amennyiben kerítése építését, felújítását tervezi, mindenképpen vegye fel a kapcsolatot az érintett település önkormányzatával a részletek miatt.

 

