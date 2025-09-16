Megnyílt a KeszüZoo – egy szívvel-lélekkel készült falusi mini állatkert (GALÉRIA+VIDEÓ)

A KeszüZoo ötletgazdája és tulajdonosa, Czibolya Csaba mindig is nagy állatbarát volt. Keszün minden egy telekkel kezdődött – mely anno egy bokrokkal, egyéb növényekkel benőtt terület volt –, ahol először birkák és emuk éltek. A család ismerősei és barátai gyakran látogatták meg őket, a közvetlen találkozás az állatokkal pedig mindenkinek óriási élményt jelentett. Innen jött az ötlet: miért ne lehetne kibővíteni a „kis házi állatkertet” más fajokkal is? Így született meg a KeszüZoo gondolata, mely a községben a Petőfi utca 97. szám mellett található, a vármegyeszékhelyről is könnyen megközelíthető, és bármely korosztály számára felejthetetlen élményt kínál.

Emuk, melyek a KeszüZoo tulajdonosának személyes kedvencei

Fotó: Löffler Péter

Állatok minden mennyiségben – simogatni is lehet őket!

A kicsit több mint egyhektáros területen ma már igazi állatbirodalom fogadja a látogatókat. Holott csak az év elején kezdték el kialakítani az állítok helyét, a kifutókat. Ám most már gyerekek és felnőttek egyaránt beléphetnek a kifutókba, megsimogathatják, sőt zoo-csemegével meg is etethetik a barátságos lakókat.

Az állatkertben számos házi- és egzotikus állatfajjal találkozhatunk. Például emukkal, alpakákkal, szamarakkal, pónikkal, csüngőhasú malacokkal, nyulakkal, tengerimalacokkal, kecskékkel, birkákkal, valamint szárnyasok sokaságával: kacsákkal, libákkal, pulykákkal, fácánokkal, pávával, papagájokkal és tyúkokkal. Külön érdekesség lehet néhány kis strucc, akiket mi is közelebbről megnéztünk. De vannak kígyók is – egy gabonasikló és egy királypiton –, akik olyan gazdáktól kerültek ide, akik már nem akarták tovább tartani őket. A KeszüZoo így nemcsak élményt ad, hanem második esélyt is biztosít ezeknek az állatoknak.