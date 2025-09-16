szeptember 16., kedd

Edit névnap

24°
+25
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Különleges raguval nyertek

2 órája

Kik főzik a legjobb őzételeket? Persze, hogy a baranyaiak

Címkék#őz#eredmények#főzés

A Fejér megyei Soponyán rendezett 18. Nemzetközi Vadgasztronómiai Fesztiválon a Mecsekerdő Zrt. csapata az őz kategóriában első helyet ért el - adta hírül az állami erdészet a közösségi oldalán.

Bama.hu

A csapat egy különleges cognacos őzragut készített, amelyet aludttejes kanalasfánkkal és karamellizált szilvával tálaltak. Az étel ízvilágát tovább gazdagította a vörösbor, az édeskömény és a csipkebogyólekvár, így született meg az az összeállítás, amely elnyerte a zsűri tetszését - ismertették a díjnyertes receptet.

"A siker a csapat közös munkájának eredménye, ezért hatalmas köszönet illeti a résztvevőket: Kovács Bettina, Szamosvári Lili, Frank János, Hofscheuer Gergő, Mókus Attila és Nagy Gábor" - olvasható a Mecsekerdő Facebook-oldalán.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu