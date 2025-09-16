Kik főzik a legjobb őzételeket? Persze, hogy a baranyaiak

A csapat egy különleges cognacos őzragut készített, amelyet aludttejes kanalasfánkkal és karamellizált szilvával tálaltak. Az étel ízvilágát tovább gazdagította a vörösbor, az édeskömény és a csipkebogyólekvár, így született meg az az összeállítás, amely elnyerte a zsűri tetszését - ismertették a díjnyertes receptet.

"A siker a csapat közös munkájának eredménye, ezért hatalmas köszönet illeti a résztvevőket: Kovács Bettina, Szamosvári Lili, Frank János, Hofscheuer Gergő, Mókus Attila és Nagy Gábor" - olvasható a Mecsekerdő Facebook-oldalán.