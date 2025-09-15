Bama.hu videó
Kutyák lepték el a baranyai strandot – véget ért a szezon, lecsapolták a medencét (GALÉRIA + VIDEÓ)
A pécsi strand utolsó napja alkalmával a négylábúakat is megúsztatták.
Kutyák lepték el a pécsi strandot.
Fotó: Löffler Péter
Ahogy arról korábban beszámoltunk, a pécsi Pollack Strand 2025 szeptember 14-én este 19 órakor bezárta kapuit az idei szezonra, ám a medence leengedése előtt még egy nagy attrakció hátra volt: a kutyáké volt a terep. Sok-sok házi kedvenc lepte el a medencét és mártózott meg a kellemes időben.
Kutyastrandolással zárult a szezonFotók: Löffler Péter
