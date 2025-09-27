55 perce
Ha így szeded a magnéziumot, nem használ – mutatjuk a helyes módot!
Sokan fogyasztanak magnéziumot, azonban mégis többen panaszkodnak, hogy ugyanolyan fáradtak, görcsölnek vagy nem alszanak jól. A titok talán nem is abban rejlik, hogy fogyasztod-e, hanem hogyan, mikor, és mivel együtt. Mutatjuk, hogyan lehet a leghatékonyabb a magnézium szedése és hasznosulása!
A magnézium egy olyan nélkülözhetetlen ásványi anyag, amely támogatja az izom-, idegrendszer-, szív- és anyagcsere-funkciókat, segíti a stressz kezelését és elősegíti a pihentető alvást is. Azonban sokszor beleütközhetünk olyan apró hibákba, amelyek gátolják a bevitt adag hasznosulását. Íme pár példa olyan kulcsfontosságú hibákra, amelyeket gyakran elkövetünk a magnézium szedése során.
A magnézium szedése során számít az időzítés?
A rövid válasz, hogy egyértelműen igen. A részletesebb magyarázat szerint, a legjobb, ha a magnéziumot étkezés közben vagy közvetlenül utána veszed be. Ezzel a módszerrel csökken a gyomor irritációja, és nő a felszívódás esélye. Továbbá az sem mindegy, hogy a nap folyamán mikor szedjük.
- Lehetőleg vacsoránál vegyük be - Mivel a magnézium segíti az izmok ellazulását, sokkal jobban járunk, ha lefekvés előtt 1‑2 órával veszünk be egy adaggal. Ez támogatja a nyugodt, pihentető alvást.
- Az alkohol és a koffein nem segítenek - Ezek akadályozzák a szervezet magnézium‑szintjének megőrzését és fokozzák az ásványi anyag kiürülést. Ennek értelmében az alkoholtartalmú italok, a kávé, vagy az energiaitalok kifejezetten a magnézium ellen dolgoznak.
- Kombináljuk okosan - A magnéziumnak segíthet a D‑vitamin és a B6‑vitamin is. Ezek kombinálása segít, hogy az ásvány többféle módon tudjon hasznosulni.
Ezek mellett a magnézium mennyisége sem mindegy.
Felnőttek számára általában 300‑400 mg/nap a normális, de az aktív életmód, a nagy stressz vagy terhesség esetén ez lehet több is.
Kérdéses esetekben mindig érdemes kikérni háziorvosunk, vagy gyógyszerészünk véleményét.