Ha így szeded a magnéziumot, nem használ – mutatjuk a helyes módot!

A magnézium egy olyan nélkülözhetetlen ásványi anyag, amely támogatja az izom-, idegrendszer-, szív- és anyagcsere-funkciókat, segíti a stressz kezelését és elősegíti a pihentető alvást is. Azonban sokszor beleütközhetünk olyan apró hibákba, amelyek gátolják a bevitt adag hasznosulását. Íme pár példa olyan kulcsfontosságú hibákra, amelyeket gyakran elkövetünk a magnézium szedése során.

A magnézium szedése során számít az időzítés?

A rövid válasz, hogy egyértelműen igen. A részletesebb magyarázat szerint, a legjobb, ha a magnéziumot étkezés közben vagy közvetlenül utána veszed be. Ezzel a módszerrel csökken a gyomor irritációja, és nő a felszívódás esélye. Továbbá az sem mindegy, hogy a nap folyamán mikor szedjük.

Lehetőleg vacsoránál vegyük be - Mivel a magnézium segíti az izmok ellazulását, sokkal jobban járunk, ha lefekvés előtt 1‑2 órával veszünk be egy adaggal. Ez támogatja a nyugodt, pihentető alvást.

- Mivel a magnézium segíti az izmok ellazulását, sokkal jobban járunk, ha lefekvés előtt 1‑2 órával veszünk be egy adaggal. Ez támogatja a nyugodt, pihentető alvást. Az alkohol és a koffein nem segítenek - Ezek akadályozzák a szervezet magnézium‑szintjének megőrzését és fokozzák az ásványi anyag kiürülést. Ennek értelmében az alkoholtartalmú italok, a kávé, vagy az energiaitalok kifejezetten a magnézium ellen dolgoznak.

- Ezek akadályozzák a szervezet magnézium‑szintjének megőrzését és fokozzák az ásványi anyag kiürülést. Ennek értelmében az alkoholtartalmú italok, a kávé, vagy az energiaitalok kifejezetten a magnézium ellen dolgoznak. Kombináljuk okosan - A magnéziumnak segíthet a D‑vitamin és a B6‑vitamin is. Ezek kombinálása segít, hogy az ásvány többféle módon tudjon hasznosulni.

Ezek mellett a magnézium mennyisége sem mindegy.

Felnőttek számára általában 300‑400 mg/nap a normális, de az aktív életmód, a nagy stressz vagy terhesség esetén ez lehet több is.

Kérdéses esetekben mindig érdemes kikérni háziorvosunk, vagy gyógyszerészünk véleményét.