Ha így tárolod a mézet, akár mérgező is lehet - ezt fontos tudnod róla

A méz évszázadok óta az egyik legértékesebb természeti kincsünk. Sokan nem kizárólag édes íze, hanem jótékonya hatásai miatt is fogyasztják, hiszen segít torokfájás esetén, erősíti az immunrendszert, ráadásul gyulladáscsökkentő is. Azonban a méz tárolása során többen elkövetnek olyan hibákat, amelyekkel nemcsak a nektár minőségében okoznak károkat, de saját egészségüket is kockára teszik.

A méz tárolása összetettebb feladat, mint gondolnánk.

Fotó: abee22 / Forrás: Shutterstock

Akác, hárs, repce - mindegyiknek megvannak a sajátosságaik, azonban bármelyiket is válasszuk, az közös bennük, hogy a nem megfelelő tárolással gyors minőségromlást okozhatunk. Rengeteg tévhit terjedt el az évszázadok során a mézzel kapcsolatban. A természetes gyógyító nektár könnyen egészségkárosodást idézhet elő, ha nem megfelelően tároljuk.

Mire kell figyelnünk a méz tárolása során?

Az első és legfontosabb szabály: mindenképp üvegben tároljuk a mézet. Az egyik leggyakoribb hiba, ha a mézet műanyag vagy alumínium edényben tartjuk hosszabb ideig, hiszen ezekből oldódhatnak ki olyan anyagok, amelyek a mézbe kerülve veszélyesek az egészségünkre.

Első körben mindenkinek az üveget javaslom, viszont vannak olyan rozsdamentes acél tartályok és élelmiszeripari műanyag edények, amelyekben engedélyezett a méznek a hosszabb ideig történő tárolása. Ugyanakkor a méznek van egy savas tulajdonsága, ezért amiben abszolút nem szabad tárolni az az alumínium.

- fogalmazott May Gábor, szentlőrinci méhész.

Egy másik gyakori hiba, hogy a mézet sokan mikrohullámú sütőben szeretnék folyósabbá, melegebbé varázsolni, azonban ezzel csak a benne lévő cukrok bomlását érjük el. Ennek során egy kevésbé ismert vegyület, a hidroximetil-furfurol oldódik ki az ételből, ami ugyan kis mennyiségben ártalmatlan az emberi szervezetre, nagyobb adag fogyasztása esetén májkárosodást és idegrendszeri problémákat is okozhat.

Ez szigorúan tilos! Nem egyenletesen fogja tudni a mézet átmelegíteni a mikrohullámú sütő. Ha valaki szeretné a mézet megmelegíteni, vagy a kristályosodását megszüntetni, akkor langyos vizes fürdőben tudja megtenni. Arra kell odafigyelni, hogy 40 fok fölé nem szabad engedni a méznek hőmérsékletét, mert a benne lévő cukrok, vitaminok és nyomelemek is sérülni fognak.

- folytatta a méhész.