Ha így tárolod a mézet, akár mérgező is lehet - ezt fontos tudnod róla
Kevesen tudják, hogy ez az édes öröm, bár valóban az egyik legtisztább és legegészségesebb élelmiszerünk, bizonyos körülmények között akár egészségkárosítóvá is válhat. Méhész kérdeztünk arról, hogy milyen veszélyeket rejthet, ha a méz tárolása során nem vagyunk elég körültekintők.
A méz évszázadok óta az egyik legértékesebb természeti kincsünk. Sokan nem kizárólag édes íze, hanem jótékonya hatásai miatt is fogyasztják, hiszen segít torokfájás esetén, erősíti az immunrendszert, ráadásul gyulladáscsökkentő is. Azonban a méz tárolása során többen elkövetnek olyan hibákat, amelyekkel nemcsak a nektár minőségében okoznak károkat, de saját egészségüket is kockára teszik.
Akác, hárs, repce - mindegyiknek megvannak a sajátosságaik, azonban bármelyiket is válasszuk, az közös bennük, hogy a nem megfelelő tárolással gyors minőségromlást okozhatunk. Rengeteg tévhit terjedt el az évszázadok során a mézzel kapcsolatban. A természetes gyógyító nektár könnyen egészségkárosodást idézhet elő, ha nem megfelelően tároljuk.
Mire kell figyelnünk a méz tárolása során?
Az első és legfontosabb szabály: mindenképp üvegben tároljuk a mézet. Az egyik leggyakoribb hiba, ha a mézet műanyag vagy alumínium edényben tartjuk hosszabb ideig, hiszen ezekből oldódhatnak ki olyan anyagok, amelyek a mézbe kerülve veszélyesek az egészségünkre.
Első körben mindenkinek az üveget javaslom, viszont vannak olyan rozsdamentes acél tartályok és élelmiszeripari műanyag edények, amelyekben engedélyezett a méznek a hosszabb ideig történő tárolása. Ugyanakkor a méznek van egy savas tulajdonsága, ezért amiben abszolút nem szabad tárolni az az alumínium.
- fogalmazott May Gábor, szentlőrinci méhész.
Egy másik gyakori hiba, hogy a mézet sokan mikrohullámú sütőben szeretnék folyósabbá, melegebbé varázsolni, azonban ezzel csak a benne lévő cukrok bomlását érjük el. Ennek során egy kevésbé ismert vegyület, a hidroximetil-furfurol oldódik ki az ételből, ami ugyan kis mennyiségben ártalmatlan az emberi szervezetre, nagyobb adag fogyasztása esetén májkárosodást és idegrendszeri problémákat is okozhat.
Ez szigorúan tilos! Nem egyenletesen fogja tudni a mézet átmelegíteni a mikrohullámú sütő. Ha valaki szeretné a mézet megmelegíteni, vagy a kristályosodását megszüntetni, akkor langyos vizes fürdőben tudja megtenni. Arra kell odafigyelni, hogy 40 fok fölé nem szabad engedni a méznek hőmérsékletét, mert a benne lévő cukrok, vitaminok és nyomelemek is sérülni fognak.
- folytatta a méhész.
May Gábor kiemelte, hogy a mézet nem szükséges hűtésszekrényben tárolni, hiszen ilyenkor a kristályosodási folyamat felgyorsul. Azt ajánlja a fogyasztóknak, hogy inkább szobahőmérsékleten tároljuk, továbbá ne tegyük ki a nyári melegekben közvetlen napsütésnek. Jobban járunk, ha keresünk egy valamivel hűvösebb, árnyékos helyet neki.