Micsoda fellépők! Színes szüretre készül Beremend

Jusztin Levente
Beremenden szeptember 20-án ismét szüreti hangulat költözik a Varga Dezső Sportcentrumba. A Déli Szél Kulturális Egyesület szervezésében megrendezett II. Szüreti Mulatság délután 16 órakor kezdődik, ahol többek között a Magyarhertelendi Bordalkör Egyesület, a Terne Cserhaja Versend, az Ezüst Fenyő Nyugdíjas Egyesület, a Beremendi Általános Iskola és maga a szervező egyesület is színpadra lép. Az este 19 órától bállal folytatódik, ahol a Podravka Band gondoskodik a jó hangulatról. A rendezvényre a belépés díjtalan, a helyszínen büfé is üzemel. A program Beremend Nagyközség Önkormányzatának támogatásával valósul meg.

 

