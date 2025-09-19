szeptember 19., péntek

Most mutasd meg mit tudsz: megversenyeztetik a pörkölteket!

Címkék#Harkány Big Band#Véméndi Tambura Zenekar#program#kakaspörkölt

Összecsapnak a szakácsok, jót mulatnak a lakosok.

Tóth Dávid
Most mutasd meg mit tudsz: megversenyeztetik a pörkölteket!

Jubileumi Kakaspörkölt főzőversenyt rendeznek Berkesden.

Fotó: Karnok Csaba

Szeptember 20-án, szombaton kerül sor a XX. Kakas­pörkölt-főző Fesztiválra Berkesden, amelynek helyszíne az általános iskola mögötti sportpálya lesz. A rendezvény immár hagyományosan egy egész napos gasztronómiai és kulturális programmal várja az érdeklődőket.

Kakaspörkölt főzőverseny és remek programok

A főzőverseny reggel 8:30-kor a főzőhelyek elfoglalásával indul, majd 9 órától a megnyitó és a tűzgyújtás után kezdődhet a kakaspörkölt készítése. Az ételmintákat délután 13:30-kor adhatják le a csapatok, az eredményhirdetés pedig 14 órakor lesz.

A fesztivál színpadi programjai között fellép a Harkány Big Band, a Khelipeske Rom, a Véméndi Tambura Zenekar, valamint a Millich duó. A rendezvény a Művelődési Házban folytatódik, ahol este 20 órától a Boy Misikee bál szórakoztatja a közönséget.

A versenyre nevezők 5–6 kilogrammos kakast és egy 1,5 kilós arató kenyeret kapnak, a fűszereket és egyéb hozzávalókat azonban maguknak kell biztosítaniuk. A nevezési díj berkesdieknek 8.000 forint, vidékieknek 10.000 forint. Az önkormányzat minden csapat számára fát, asztalt, padokat és pavilont biztosít.

A gyerekeket ingyenes kísérőprogramok – köztük csúszdás légvár, kézműves foglalkozások, csillámtetoválás és arcfestés – várják. A helyszínen büfé is üzemel majd.

 

