Most mutasd meg mit tudsz: megversenyeztetik a pörkölteket!

Szeptember 20-án, szombaton kerül sor a XX. Kakas­pörkölt-főző Fesztiválra Berkesden, amelynek helyszíne az általános iskola mögötti sportpálya lesz. A rendezvény immár hagyományosan egy egész napos gasztronómiai és kulturális programmal várja az érdeklődőket.

Kakaspörkölt főzőverseny és remek programok

A főzőverseny reggel 8:30-kor a főzőhelyek elfoglalásával indul, majd 9 órától a megnyitó és a tűzgyújtás után kezdődhet a kakaspörkölt készítése. Az ételmintákat délután 13:30-kor adhatják le a csapatok, az eredményhirdetés pedig 14 órakor lesz.

A fesztivál színpadi programjai között fellép a Harkány Big Band, a Khelipeske Rom, a Véméndi Tambura Zenekar, valamint a Millich duó. A rendezvény a Művelődési Házban folytatódik, ahol este 20 órától a Boy Misikee bál szórakoztatja a közönséget.

A versenyre nevezők 5–6 kilogrammos kakast és egy 1,5 kilós arató kenyeret kapnak, a fűszereket és egyéb hozzávalókat azonban maguknak kell biztosítaniuk. A nevezési díj berkesdieknek 8.000 forint, vidékieknek 10.000 forint. Az önkormányzat minden csapat számára fát, asztalt, padokat és pavilont biztosít.