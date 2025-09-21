Figyelem, nyugdíjasok! Súlyos következményekkel járhat, ha ezt elmulasztják

A nyugdíjas évek sokak számára a jól megérdemelt pihenésről szólnak, de ez nem jelenti azt, hogy teljesen megszabadulunk az adminisztratív kötelezettségektől. Sőt, bizonyos helyzetekben éppen ezeknek az előírásoknak a figyelmen kívül hagyása okozhat komoly problémákat a nyugdíjas kor elérése után.

A nyugdíjas kor után is jókora bírságot kaphatunk.

Fotó: fizkes / Forrás: Shutterstock

A mulasztások nemcsak kellemetlen szituációkhoz vezethetnek, hanem akár jókora bírságot is eredményezhetnek.