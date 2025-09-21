szeptember 21., vasárnap

Nyugdíj

4 órája

Figyelem, nyugdíjasok! Súlyos következményekkel járhat, ha ezt elmulasztják

Címkék#nyugdíj#ügyintézés#kötelezettség#bírság#pénz

A tévhittel ellentétben az idősek sem ússzák meg az ügyintézéseket. A nyugdíjas kor elérése után is megannyi adminisztratív kötelezettség nyomja a vállukat, amelyek figyelmen kívül hagyása jókora bírsággal járhat.

Bama.hu

A nyugdíjas évek sokak számára a jól megérdemelt pihenésről szólnak, de ez nem jelenti azt, hogy teljesen megszabadulunk az adminisztratív kötelezettségektől. Sőt, bizonyos helyzetekben éppen ezeknek az előírásoknak a figyelmen kívül hagyása okozhat komoly problémákat a nyugdíjas kor elérése után.

A nyugdíjas kor után is jókora bírságot kaphatunk.
Fotó: fizkes / Forrás:  Shutterstock

A mulasztások nemcsak kellemetlen szituációkhoz vezethetnek, hanem akár jókora bírságot is eredményezhetnek.

Mire kell odafigyelni nyugdíjas kor után?

A nyugdíjasoknak fontos bejelentési kötelezettségeik vannak olyan adatokkal kapcsolatban, amelyek hozzátartoznak a nyugdíj összegének folyósításához. 

Így az olyan változásokat kötelesek dokumentálni, mint:

  • lakcím- vagy tartózkodási hely változása
  • bankszámlaszám módosulása
  • név- vagy családi állapot változás
  • tanulmányok, munkavégzés vagy keresőtevékenység változása
  • hosszabb külföldi tartózkodás
  • letartóztatás vagy szabadságvesztés

Ha ezt nem tesszük meg, a bírság mértéke 50 ezer és 500 ezer forint között mozoghat, de különösen súlyos esetekben akár 1 millió forintig is felmehet. Ha az érintett nem fizet önként, a büntetést levonhatják a nyugdíjból. Ha ez sem fedezi a bírság összegét, akkor bizony a munkabérből is leemelhetik a hiányzó részt.

 

