Tisztítószerek? Ugyan már, ez a filléres fűszer megoldja a problémát

Bármennyire is ügyelünk a tisztaságra, az otthonunkban megbúvó textíliák hajlamosak magukba zárni a különféle szagokat. Hiába vesszük meg a boltokban árult olcsó tisztítószereket, ezek nem minden esetben váltják be a hozzájuk fűzött reményeket. A megoldás azonban egyszerűbb, mint gondolnánk és egy olyan népszerű fűszer kell csak hozzá, ami szinte minden háztartásban alapkelléknek számít.

Ideje elfelejteni az olcsó tisztítószereket?

A piacon kapható szagtalanítók, illatosítók gyakran csak átmeneti megoldást nyújtanak erre a problémára. Sok esetben frissebbnek és tisztábbnak érezzük tőlük otthonunkat, azonban ahogy elmúlik a hatásuk, ismét visszatérnek a kellemetlen szagok. Ráadásul sokszor olyan mesterséges vegyi anyagokat tartalmaznak, amelyek nem feltétlenül tesznek jót sem az egészségünknek, sem a környezetünknek.

Mit használjunk az olcsó tisztítószerek helyett?

Sokan lehet, hogy most felvonják a szemöldöküket, de a babérlevél kiváló megoldás lehet. A fűszerről elsőként valószínűleg az ételek ízesítése jut eszünkbe, azonban ezt már évszázadok óta használják nemcsak a főzésben, hanem a háztartás más területein is.

A levelek természetes illóolajokat tartalmaznak, amelyek párologva képesek semlegesíteni a kellemetlen szagokat, és friss, enyhén fás illattal töltik meg a levegőt.

A babérlevéllel végre mindenkinek terem majd babér.

Hogyan használjuk?

Az egyik legegyszerűbb módszer, ha 4-5 darab babérlevelet elrejtünk a szőnyeg alá. Egyetlen éjszaka is elég lehet ahhoz, hogy érezzük a változást, azaz a levegő frissebb lesz, a zavaró szagok pedig fokozatosan eltűnnek. Ráadásul a babérlevél hatása igen tartós, így nem kell naponta újabb leveleket szétszórni a szagos területeken.

A babérlevél nemcsak szagtalanít, hanem elriasztja a molyokat és más kisebb rovarokat is. Ez különösen hasznos nyáron, amikor ezek a betolakodók gyakrabban jelennek meg a lakás különböző pontjain. Igazi hagyományos illatosítószerről beszélünk, régen előszeretettel helyeztek belőle a szekrényekbe és fiókokba.