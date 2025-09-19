Kerttulajdonosok, figyelem! Ez a láthatatlan veszély pusztítja a növényeiteket

A kertekkel foglalkozók évről évre szembesülnek azzal a problémával, hogy a talajlakó kórokozók okozta fertőzések ellen kevés hatékony védekezési lehetőség áll rendelkezésre – jelenleg az őszi virágokat és növényeket kell megmenteni. A hagyományos talajfertőtlenítő szerek használata korlátozott, a klímaváltozás következtében pedig a gombák és kártevők megjelenése is kiszámíthatatlanná vált. Schmidt Zoltán kertrendezési szakember úgy fogalmazott: „Ma már nem lehet egyetlen módszerre építeni. A gondos öntözés, a levéltrágyázás, a biológiai készítmények és a szakmailag jól időzített beavatkozások együtt adhatnak esélyt a növényeknek.”

Gondban lehetnek az őszi virágok a talajlakó kórokozók miatt

Fotó: MW

Talajlakó kórokozók: nehéz ellenük hatékonyan védekezni

Az idei nyár is bebizonyította, hogy a hosszan tartó aszály legyengíti a fákat, amelyek így kevésbé tudják felvenni a talajból a létfontosságú makroelemeket és mikroelemeket. A szakértők szerint ezért különösen fontos a lombon keresztüli pótlás, vagyis a lombtrágyás permetezés, amely részben mérsékelheti a vízhiány következményeit. Schmidt szerint: „A városi platánoknál és vadgesztenyéknél egyaránt látszik, hogy a megfelelő tápanyag-visszapótlás nélkül gyorsan elindul a levélhullás és a korai lombszáradás.”

A kórokozók elleni védekezés ugyanakkor továbbra is nehéz feladat. A guignardia fertőzés például a vadgesztenyék levelein idén is nyomot hagyott, hiába sikerült injektálással kivédeni az aknázómoly és a gubacsatkák támadását. A szakember szerint a megoldás a rugalmasabb védekezési stratégia lehet: „Nem elegendő csupán egy károsítóra fókuszálni. Ha a szerződések és a költségkeretek megengednék, akkor a védekezést mindig az adott időjárási helyzethez és kórokozóhoz lehetne igazítani, így a növények egészsége is hosszabb távon megőrizhető lenne.”

A prevenció sokat segít, így menthetjük az őszi virágokat

A következő hónapokra sem ígérnek jelentős csapadékot a meteorológusok, ezért a szakemberek azt tanácsolják, hogy a gazdák és kerttulajdonosok kombinált szereket használjanak. A biostimulátorok, biokondícionálók és az UV-sugárzás ellen védő növényi készítmények segíthetnek abban, hogy a növények ellenállóbbak legyenek. A hangsúly a megelőzésen van, hiszen a már kialakult fertőzések kezelése jóval nehezebb, sok esetben pedig lehetetlen.