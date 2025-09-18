1 órája
Pécsi küldöttség kóstolta a Drávaszög legjobb halászlevét
Pécs ismét erősítette a drávaszögi magyar közösséggel ápolt kulturális és önkormányzati kapcsolatokat. Pécs-Nagyárpád településrész saját delegációval vett részt a hétvégén megrendezett Kopácsi Halásznapokon - számolt be közösségi oldalán a baranyai vármegyeszékhely önkormányzatának külkapcsolatokért felelős tanácsnoka, Barkóczi Csaba.
A pécsi polgári szövetség színeiben politizáló önkormányzati képviselő a Facebook-oldalán számolt be arról, hogy Pécs-Nagyárpád településrész a horvátországi Bellyei Járás magyar nemzetiségi tanácsának meghívására lehett jelen a programon, amely egyébként a Drávaszög egyik legjelentősebb magyar indíttatású kulturális eseménye.
A rendezvény zárónapján nemcsak a közösségi összetartozás erejét élhettük át, hanem ízelítőt is kaptunk a helyi hagyományokból: megkóstoltuk a halfőzőverseny egyik díjnyertes halászlevét, majd egy hangulatos koncerten vettünk részt, amelyet a szlavóniai Kórógy településről érkező Aranycsárdás Együttes adott - foglalta össze tapasztatait a külkapcsolatokért felelős tanácsnok, aki mellett Pécs városát képviselre az eseményen Csaba István, Nagyárpád és Postavölgy önkormányzati képviselője, Bognár Szilárd, Nagyárpád településrészi képviselője, illetve ifjabb Toller László.
Pécs-Nagyárpád, Drávaszög
Barkóczi Csaba megfogalmazása szerint ezek az alkalmak bizonyítják, hogy a határon túli magyar közösségekkel való kapcsolatok nemcsak történelmi gyökereinket erősítik, hanem jövő közös építését is szolgálják. "Pécs és a Drávaszög között nemcsak földrajzi közelség van, hanem élő együttműködés, amelyre büszkék lehetünk és amely egyben jól jelképezi városunk regionálisan betöltött szerepét! Köszönjük a kedves meghívást és vendéglátást Kovács Lilla elnök asszonynak és Déra Kornélia tanácsosnak" - zárta bejegyzését a külkapcsolatokért felelős tanácsnok.