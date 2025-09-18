Pécsi küldöttség kóstolta a Drávaszög legjobb halászlevét

A pécsi polgári szövetség színeiben politizáló önkormányzati képviselő a Facebook-oldalán számolt be arról, hogy Pécs-Nagyárpád településrész a horvátországi Bellyei Járás magyar nemzetiségi tanácsának meghívására lehett jelen a programon, amely egyébként a Drávaszög egyik legjelentősebb magyar indíttatású kulturális eseménye.

Négyfős delegációval vett részt a Kopácsi Halásznapokon Pécs-Nagyárpád településrész. Fotó: Barkóczi Csaba FB-oldala.

A rendezvény zárónapján nemcsak a közösségi összetartozás erejét élhettük át, hanem ízelítőt is kaptunk a helyi hagyományokból: megkóstoltuk a halfőzőverseny egyik díjnyertes halászlevét, majd egy hangulatos koncerten vettünk részt, amelyet a szlavóniai Kórógy településről érkező Aranycsárdás Együttes adott - foglalta össze tapasztatait a külkapcsolatokért felelős tanácsnok, aki mellett Pécs városát képviselre az eseményen Csaba István, Nagyárpád és Postavölgy önkormányzati képviselője, Bognár Szilárd, Nagyárpád településrészi képviselője, illetve ifjabb Toller László.

Pécs-Nagyárpád, Drávaszög

Barkóczi Csaba megfogalmazása szerint ezek az alkalmak bizonyítják, hogy a határon túli magyar közösségekkel való kapcsolatok nemcsak történelmi gyökereinket erősítik, hanem jövő közös építését is szolgálják. "Pécs és a Drávaszög között nemcsak földrajzi közelség van, hanem élő együttműködés, amelyre büszkék lehetünk és amely egyben jól jelképezi városunk regionálisan betöltött szerepét! Köszönjük a kedves meghívást és vendéglátást Kovács Lilla elnök asszonynak és Déra Kornélia tanácsosnak" - zárta bejegyzését a külkapcsolatokért felelős tanácsnok.