Így épült a város egykor szeretett, majd gyűlölt szimbóluma, a pécsi magasház - VIDEÓK!

Mint ismert, a 25 emeletes pécsi magasház az 1970-es évek közepén épült, de vázszerkezetének korróziója miatt idővel életveszélyessé vált, ezért 1989-ben ki kellett üríteni az épületet, amely fénykorában színészlakásoknak is otthont adott.

Épül a pécsi magasház. Fotó: szellemvarosok.blog.hu

Az önkormányzat 2003-ban 360 millió forintból megerősíttette, majd eladta a házat. Az épület hasznosítását többszöri tulajdonosváltás után sem sikerült megoldani, illetve az átalakítására vonatkozó tervek mentén készült számítások eredménye mindig az volt, hogy az ingatlan rekonstrukciója és fenntartás többe kerülne, mintha a helyén egy újat emelnének.

A magasház állaga idővel ismét leromlott, a veszélyessé vált épületre 2013 őszén bontási határozatot adott ki a Baranya Megyei Kormányhivatal. Az egykor 80 méter magas, 20 ezer tonnányi betonból és ezer tonna acélból épült ingatlan bontási költségeinek 1 milliárd 256 millió forint összegű támogatásáról 2015 szeptemberében döntött a kormány, a bontása 2016 márciusában kezdődött meg.

Ironikus módon a Norbi77 nevű Tiktok-felhasználó által közzétett, komoly kordokumentumnak is beillő két videó közül az első éppen azzal indul, ami néhány évtized múlva megpecsételte az épület sorsát: az IMS-technológiával.

Az online enciklopédia vonatkozó szócikke szerint a pécsi magasház vasbeton szerkezetét IMS jugoszláv utófeszített technológiával építették. Magyarországon az 1970-es évek elején alkalmazták százas nagyságrendben ezt a rendszert lakó- és középületek szerkezetépítésére. Az ilyen technológiával készült házak előre gyártott vasbeton födémlemezekből és vázoszlopokból álltak, amelyeknek a szerkezeti kapcsolatát utófeszítéssel oldották meg. A feszítőpászmák és a beton közti réseket a rendszer előírása szerinti tömítőpasztával tömítették. Ez a nevezetes „PU paszta” kloridos korróziót okozott, ami a feszítőpászmákat károsította.

Emiatt a ház 1989-re életveszélyessé vált, a lakókat 1990 márciusáig kiköltöztették onnan. Jugoszláviában használtak ehhez a pasztához pluszban egy inhibítor nevű anyagot is, amit nagyon kis mennyiségben kellett hozzáadni a PU-pasztához, és ez megakadályozta a kloridion vándorlását.