Csókkirályok között

14 órája

Retró láz a pécsi éjszakában – így tomboltunk 2009-ben a Lépcsőház falai között (GALÉRIA)

A retró mindig menő volt – és valószínűleg mindig az is marad. A 2000-es évek második felében Pécs legnépszerűbb szórakozóhelyein egymást érték a retró bulik. A fiatalok éppúgy ott voltak a tánctéren, mint azok, akik újra át akarták élni fiatalságuk legendás pillanatait. Most 2009-ből, a Lépcsőház Klub egyik nagy retró estjéről mutatunk bulifotókat. A retró buli Pécsen is sikert aratott.

Bama.hu
A képek hangulatából azonnal érezni, hogy ezek az esték többről szóltak, mint puszta táncolásról: közös emlékezés, nosztalgia és igazi felszabadultság lengte körül a klubot. A 2009-es lépcsőházi retró buli Pécsen igazi nosztalgiát és vidámságot ébresztett a résztvevőkben.

Igazi retró buli Pécsen, 2009-ben, a Lépcsőház szórakozóhelyen.
Miért szeretjük a retró bulikat?

A retró bulik varázsát éppen az adja, hogy egyszerre idézik fel a fiatalkor gondtalanságát és adják meg a jelen pillanat örömét. A nagy slágerek szövegeit mindenki kívülről fújja, így nem is kell szégyenlősködni a tánctéren. A diszkógömb alatt összemosódnak a generációk: a 80-as évek sztárjain, Fenyő Miklóson, Zoltán Erikán vagy a Neoton Família dalain szórakoznak együtt húsz- és negyvenévesek.

Újabb képeket osztunk meg: ezúttal a pécsi Lépcsőház Klub 2009-es Retro Disco bulijáról

Bár a Lépcsőház Klub már több mint egy évtizede bezárta kapuit, a retró bulik iránti rajongás ma is töretlen. Pécsen és az ország számos pontján a mai napig szerveznek tematikus esteket, ahol a régi idők slágerei hozzák lázba a közönséget. Az idő múlhat, de egy „Csavard fel a szőnyeget!” vagy egy Modern Talking-dal mindig ugyanazt a felszabadult mosolyt csalja az arcokra.

Mostani galériánkban tehát a 2009-es retró bulik egyik pécsi állomását idézzük fel a Lépcsőház falai közül.

