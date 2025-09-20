Retró láz a pécsi éjszakában – így tomboltunk 2009-ben a Lépcsőház falai között (GALÉRIA)

A képek hangulatából azonnal érezni, hogy ezek az esték többről szóltak, mint puszta táncolásról: közös emlékezés, nosztalgia és igazi felszabadultság lengte körül a klubot. A 2009-es lépcsőházi retró buli Pécsen igazi nosztalgiát és vidámságot ébresztett a résztvevőkben.

Igazi retró buli Pécsen, 2009-ben, a Lépcsőház szórakozóhelyen.

Miért szeretjük a retró bulikat?

A retró bulik varázsát éppen az adja, hogy egyszerre idézik fel a fiatalkor gondtalanságát és adják meg a jelen pillanat örömét. A nagy slágerek szövegeit mindenki kívülről fújja, így nem is kell szégyenlősködni a tánctéren. A diszkógömb alatt összemosódnak a generációk: a 80-as évek sztárjain, Fenyő Miklóson, Zoltán Erikán vagy a Neoton Família dalain szórakoznak együtt húsz- és negyvenévesek.