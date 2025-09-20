14 órája
Retró láz a pécsi éjszakában – így tomboltunk 2009-ben a Lépcsőház falai között (GALÉRIA)
A retró mindig menő volt – és valószínűleg mindig az is marad. A 2000-es évek második felében Pécs legnépszerűbb szórakozóhelyein egymást érték a retró bulik. A fiatalok éppúgy ott voltak a tánctéren, mint azok, akik újra át akarták élni fiatalságuk legendás pillanatait. Most 2009-ből, a Lépcsőház Klub egyik nagy retró estjéről mutatunk bulifotókat. A retró buli Pécsen is sikert aratott.
A képek hangulatából azonnal érezni, hogy ezek az esték többről szóltak, mint puszta táncolásról: közös emlékezés, nosztalgia és igazi felszabadultság lengte körül a klubot. A 2009-es lépcsőházi retró buli Pécsen igazi nosztalgiát és vidámságot ébresztett a résztvevőkben.
Miért szeretjük a retró bulikat?
A retró bulik varázsát éppen az adja, hogy egyszerre idézik fel a fiatalkor gondtalanságát és adják meg a jelen pillanat örömét. A nagy slágerek szövegeit mindenki kívülről fújja, így nem is kell szégyenlősködni a tánctéren. A diszkógömb alatt összemosódnak a generációk: a 80-as évek sztárjain, Fenyő Miklóson, Zoltán Erikán vagy a Neoton Família dalain szórakoznak együtt húsz- és negyvenévesek.
Újabb képeket osztunk meg: ezúttal a pécsi Lépcsőház Klub 2009-es Retro Disco bulijáról
Bár a Lépcsőház Klub már több mint egy évtizede bezárta kapuit, a retró bulik iránti rajongás ma is töretlen. Pécsen és az ország számos pontján a mai napig szerveznek tematikus esteket, ahol a régi idők slágerei hozzák lázba a közönséget. Az idő múlhat, de egy „Csavard fel a szőnyeget!” vagy egy Modern Talking-dal mindig ugyanazt a felszabadult mosolyt csalja az arcokra.
Mostani galériánkban tehát a 2009-es retró bulik egyik pécsi állomását idézzük fel a Lépcsőház falai közül.
