Találkozás

2 órája

Ismét kinyílnak a mesterporták – várják az érdeklődőket Romonyán!

Immár harmadik alkalommal rendezik meg a Romonyai Nyitott Mesterportákat, amelyen szeptember 13-án 10 és 16 óra között várják a kézműves mesterségek és a helyi értékek iránt érdeklődőket a községben.

Tóth Viktória

A Romonya Község Önkormányzata és Német Nemzetiségi Önkormányzata valamint a Kaptár Egyesület szervezésében idén is lehetőség lesz személyesen találkozni a község mestereivel, hogy bemutassák az általuk készített alkotásokat. A Romonyai Nyitott Mesterporták program különlegessége, hogy a látogatók nem csupán megcsodálhatják az alkotásokat, hanem betekintést nyerhetnek a munkafolyamatokba és a tárgyak mögötti emberi történetekbe.

Várnak a Romonyai Nyitott Mesterporták
Fotó: Romonya Község Önkormányzata

A rendezvényre érkezőket térkép segíti a tájékozódásban, emellett minden nyitott portán zászlók is lesznek kitűzve. Az idei év újdonsága, hogy minden nyitott portán egy vendég mester is jelen lesz, így még több mesterséggel ismerkedhetnek meg a látogatók. Összesen 7 helyszínen, 16 mesterrel és a Romonyai Szövő Szakkörösökkel találkozhatnak az érdeklődők.

Séta, találkozás, élmény, Romonya

Ábel Edit polgármester ismertette hírportálunkkal a programot, s hangsúlyozta, büszkék arra, hogy Romonyán ilyen sokszínű közösség él. Szeretnék minél többeknek bemutatni a hagyományaikat, s az általuk, helyben készített remekműveket.

A családok számára külön élményt kínál Hermanó mesesétáló, amely játékos keresgélésre hívja a gyerekeket a porták közötti séta során. Emellett a Romonyai Ökoszisztéma Projekt három helyszínén is betekintést nyerhetnek az érdeklődők a természetközeli kezdeményezésbe.

 

A nap során három különböző helyszínen meglepetés műsorral is készülnek a szervezők:

  • 10:30-kor a Rákóczi úti sportpályán,
  • 13:30-kor a Barackos–Szilvás utca kereszteződésében,
  • 15:30-kor pedig a Kossuth utcai, Patóc részen.

Helyi ízek a kultúrházban

A Romonyai Kultúrházban 10 és 15 óra között a látogatók kemencés langallót, frissen sütött palacsintát és frissítő italokat kóstolhatnak.

 

