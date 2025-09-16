Elkezdődött a kaland! Ázsiába tart a közgazdász és a plébános

Augusztus végén számoltunk be hírportálunkon a somogyhárságyi plébános és közgazdász új, izgalmas tervéről. Ők voltak azok, akik 2020-ban megjárták a Budapest–Bamako rallyt egy piros Ladával (Zsigulival), mely Somogyhárságyról származott, még Gergely nagyapjáé volt. Molnár Attila atya és Fáth Gergely 2025-ben újabb nagy kalandra vállalkozott. A Selyemút egy részét szeretnék bejárni, s most is egy piros Ladával.

A piros Lada, Molnár Attila és Fáth Gergely (előtérben) elhagyták a Somogyhárságy táblát

Fotó: Fáth Gergely

Így haladnak Somogyhárságyról Üzbegisztánig

Az út a tervek szerint kb. 12 ezer kilométer hosszú lesz. Az úti terv a következő: Horvátország - Szerbia - Bulgária - Törökország - Grúzia - Örményország - Azerbajdzsán - Irán - Türkmenisztán - Üzbegisztán - Afganisztán - Tádzsikisztán - Kirgizisztán, végül ismét Üzbegisztán, ahonnan hazarepülnek.

A felkészülésre szánt idő hamar eltelt, a páros pedig szeptember 14-én délután elindult a baranyai községből. Nagyon sokan támogatják őket, kalandjaikat az Elcsatangolt Bodri kutya elnevezésű facebook-oldalon lehet nap mint nap követni.

– Ezer hála mindenkinek, aki egy jó szóban részesített minket, támogatott, szerelt, aggódik, megölelgetett, ellátott minket, eljött a templomba, drukkol nekünk, imádkozik értünk. Elképesztően megható volt ennyi embert látni ma mise után, s kapni a jóságukból, szeretetükből. Fantasztikusak vagytok! Igyekszünk jelentkezni naponta, de ezt nem tudjuk előre garantálni. Jók legyetek, amíg távol vagyunk! – fogalmaztak, s mint kiderült hétfőn délelőtt már Törökországban, Edirne közelében jártak.