Hihetetlen, mennyit hozhat ez a hobbi - milliókat is lehet vele keresni

Amikor gyerekként egy alig pár forintos focikártyát húztál ki a csomagból, aligha gondoltad, hogy egyszer egy ritka darab akár komoly vagyonná is válhat. Bizony, napjainkban a sportkártya-gyűjtés fénykorát éli, a legelszántabb kollektorok pedig hajlandók tetemes összeget is fizetni azért, hogy egy-egy limitált vagy aláírt lapot magukénak tudjanak.

A sportkártya gyűjtés nemcsak hobbinak, de hosszú távú befektetésnek is kiváló.

Forrás: ebay.com

Limitált kiadású, aláírt, mezdarabos - csak néhány azokból a kártyatípusokból, amelyekért megőrülnek a gyűjtők. Sokszor milliókat sem sajnálnak fizetni egy-egy kivételesen egyedi lapért. Nem csoda, hogy ezek a darabok ilyen áron mozognak, hiszen a játékos teljesítménye, a sérülések, és a csapat sikere mind befolyásolja, hogy éppen mennyit ér egy adott kártya.

Lehet a sportkártya-gyűjtésből milliókat keresni?

Vannak olyan lapok, amelyekért hatalmas összegeket is hajlandók fizetni az elszánt vásárlók. Egy sportkártya augusztus végén valósággal sokkolta a gyűjtői világot, hiszen egy szenvedélyes rajongó 12,932 millió dollárt, azaz közel 4,3 milliárd forintot fizetett érte egy aukción. A kártyán az NBA két ikonja, Michael Jordan és Kobe Bryant szerepelnek. A lapot mindketten saját kezűleg írták alá, ám ami igazán különlegessé teszi, az a „1/1” jelölés, ami azt jelenti, hogy a világon csak egyetlen darab létezik belőle.

Íme, a világ egyik legdrágább kosara kártyája.

Forrás: Heritage Auctions

Ennek ellenére megélhetési forrásként semmiképp sem ajánlott erre a hobbira tekinteni. Jelenleg a leggyakoribb formái a lapszerzésnek, ha egy adott kártyát megvásárolunk, - ez esetben borsos árat fizetünk érte - majd megpróbáljuk továbbadni, vagy a népszerűbb megoldás, hogy csomagokba fektetünk és a szerencsére bízzuk a dolgot, hátha nyitunk egy sokat érő kártyát.

Ha valaki arra adja a fejét, hogy elkezd gyűjteni, akkor ne amiatt tegye, hogy befektetésként tekintsen rá, hanem inkább örömet okozzon neki. Ha befektetési céllal kezded el gyűjteni és buksz, akkor nem fog örömet okozni. Viszont vannak emberek, közéjük tartozom én is, akiknek egy teljesen alap kártyákból álló sor megszerzése is rettenetesen nagy boldogságot jelent.

- idézte Baranya Zsolt, gyűjtőt a sonline.hu.