A trófea tömegét 13–14 kilogramm körülire várják

Szarvasbőgés Baranyában: újabb kapitális bika került terítékre

A Nimród vadászújság közösségi oldalának hétfői bejegyzése szerint újabb kapitális gímbika esett Baranyában, ez alkalommal egy páratlan 28-as egyed került terítékre vasárnap a Gróf Draskovich Iván Vadásztársaság területén.

A vadászújság közölte, hogy a vad korát 14 évre teszik a helyi szakemberek, a trófea tömegét 13–14 kilogramm körülire várják a vármegyei bírálaton.

 

A bikát 2019-óta ismerte a szakszemélyzet, fejlődését folyamatosan dokumentálta Mikola Attila hivatásos vadász. A magyar vendégvadászt Földesi Kálmán vadászmester kísérte a sikeres vadászat során - tájékoztatta Nimródot Fuchs Gábor, a vadásztársaság elnöke.

 

