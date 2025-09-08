A trófea tömegét 13–14 kilogramm körülire várják
37 perce
Szarvasbőgés Baranyában: újabb kapitális bika került terítékre
A Nimród vadászújság közösségi oldalának hétfői bejegyzése szerint újabb kapitális gímbika esett Baranyában, ez alkalommal egy páratlan 28-as egyed került terítékre vasárnap a Gróf Draskovich Iván Vadásztársaság területén.
A vadászújság közölte, hogy a vad korát 14 évre teszik a helyi szakemberek, a trófea tömegét 13–14 kilogramm körülire várják a vármegyei bírálaton.
A bikát 2019-óta ismerte a szakszemélyzet, fejlődését folyamatosan dokumentálta Mikola Attila hivatásos vadász. A magyar vendégvadászt Földesi Kálmán vadászmester kísérte a sikeres vadászat során - tájékoztatta Nimródot Fuchs Gábor, a vadásztársaság elnöke.
