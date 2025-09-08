Szarvasbőgés Baranyában: újabb kapitális bika került terítékre

A vadászújság közölte, hogy a vad korát 14 évre teszik a helyi szakemberek, a trófea tömegét 13–14 kilogramm körülire várják a vármegyei bírálaton.

A bikát 2019-óta ismerte a szakszemélyzet, fejlődését folyamatosan dokumentálta Mikola Attila hivatásos vadász. A magyar vendégvadászt Földesi Kálmán vadászmester kísérte a sikeres vadászat során - tájékoztatta Nimródot Fuchs Gábor, a vadásztársaság elnöke.